São Carlos registra recorde de frio pelo segundo dia consecutivo

Mulheres enfrentam o frio - Crédito: Agência Brasil

A cidade de São Carlos registrou na manhã desta sexta-feira (30) a temperatura mais baixa do ano, com os termômetros marcando 4,8°C na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), localizada na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O frio intenso bateu o recorde estabelecido no dia anterior, quando a mínima chegou a 9,3°C.

Como previsto pelos meteorologistas, a massa de ar frio de origem polar segue atuando sobre o estado de São Paulo, derrubando as temperaturas e mantendo o céu com pouca nebulosidade. Segundo o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMET) de Bauru, o tempo deve continuar seco e frio até sábado (31), sem previsão de chuva em todas as regiões paulistas.

Já no domingo (1º), o tempo permanece firme com céu claro a poucas nuvens em grande parte do estado. No entanto, há previsão de aumento de nebulosidade e ocorrência de chuvas fracas e isoladas na região sul e no litoral, em razão da passagem de uma frente fria pelo oceano, na altura do litoral paulista. As temperaturas devem apresentar gradativa elevação.

Leia Também