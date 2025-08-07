São Carlos registra queda nos casos de dengue após pico entre março e maio

Mutirão contra a dengue - Crédito: divulgação

São Carlos vive um momento de alívio no enfrentamento à dengue. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, entre os dias 20 de julho e 2 de agosto foram registrados apenas 19 novos casos — o menor número em duas semanas consecutivas desde o início de 2025. Na última semana, foram apenas 13 registros.

Desde janeiro, o município acumulou 25.983 notificações e 19.559 casos positivos da doença. O surto teve seu pico entre março e maio, quando ocorreram 92% dos casos e todas as 22 mortes. Março e abril concentraram os óbitos, com 11 e 7 mortes respectivamente. A partir de junho, os números caíram: 577 casos no mês, 350 em julho e 28 na semana 31 (27 de julho a 2 de agosto).

A diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins Gomide, atribui a queda a uma combinação de fatores, mas alerta que o momento ainda exige atenção. “Primeiro, vimos a alta proliferação do mosquito Aedes aegypti levando a um número expressivo de casos. Segundo, tivemos casos graves especialmente em idosos e pessoas com comorbidades, o que agrava o risco de evolução para casos severos e fatais da dengue”, afirmou.

Segundo ela, 86% das mortes foram de pessoas entre 60 e 93 anos, sendo 55% na faixa dos 80 a 93 anos. “Por isso, é recomendado que, ao apresentar sintomas, a pessoa procure imediatamente uma unidade de saúde para diagnóstico clínico e siga as orientações de tratamento, como hidratação”, reforçou.

A diretora também destacou que o combate à dengue não se encerra com a redução dos casos. “É fundamental que a população colabore eliminando focos de água parada em casas e terrenos. O combate à dengue é uma responsabilidade de todos”, disse.

As 22 mortes ocorreram em 13 bairros, com destaque para Vila Prado e Jardim Tangará, que registraram três óbitos cada. Outros cinco bairros tiveram dois óbitos, e seis registraram um. O comitê de investigação segue analisando todos os casos suspeitos de morte por dengue, independentemente de resultado laboratorial.

Com os números em queda, São Carlos entra em uma fase menos marcada pela emergência e mais voltada à prevenção. Mas como reforça Denise Gomide, “a dengue não dá trégua”.

