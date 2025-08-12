São Carlos registra mínima de 6,7°C na manhã desta terça-feira

Homem vestido com roupas de frio - Crédito: reprodução Agência Brasil

São Carlos amanheceu gelada nesta terça-feira (12), com os termômetros marcando 6,7°C, segundo dados da estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) instalada na UFSCar. O registro foi feito às 8h.

De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMET), a massa de ar seco que atua sobre o estado de São Paulo mantém o tempo estável nesta terça (12) e quarta-feira (13), com predomínio de sol, céu claro a poucas nuvens e sem previsão de chuva. As temperaturas seguem baixas durante a noite e no início da manhã, mas sobem gradualmente no período da tarde.

Na quinta (14) e sexta-feira (15), a massa de ar seco continua predominando no interior paulista. Porém, a passagem de uma frente fria pelo oceano, na altura do litoral, deve aumentar a nebulosidade e provocar chuvas isoladas na região leste do estado, principalmente no litoral. As temperaturas permanecem em gradativa elevação.

Com informações do IPMET

