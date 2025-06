São Carlos registra mínima de 15,5ºC nesta segunda; madrugada foi chuvosa

Compartilhar no facebook

A cidade de São Carlos amanheceu com frio nesta segunda-feira (9), registrando mínima de 15,5ºC por volta das 7h. A madrugada foi marcada por chuva, aumentando a sensação de frio entre os moradores.

De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMET) de Bauru, o tempo segue instável em todo o estado de São Paulo, com muita nebulosidade e possibilidade de chuvas isoladas, especialmente nas regiões norte e leste do estado.

A mudança nas condições climáticas se deve ao avanço de uma frente fria em direção ao estado do Rio de Janeiro. Com isso, a entrada de um sistema de alta pressão pós-frontal traz uma massa de ar frio que contribui para a queda nas temperaturas ao longo do dia.

