São Carlos registra crescimento de 3.203% com IPVA em 30 anos

Os repasses da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) para os cofres públicos de São Carlos, referentes ao IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor), cresceram 3.203% em três décadas — de R$ 2.801.867,44 em 1995 para R$ 92.550.949,70 em 2024.

Em valores absolutos, o aumento foi de quase R$ 90 milhões nesse período. Os dados são oficiais e resultam de uma pesquisa inédita realizada pelo São Carlos Agora, com base nas informações do site da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.

O crescimento dos repasses da Sefaz-SP para São Carlos foi constante, ano após ano. A única queda registrada ocorreu entre 1998 e 1999. Em 1998, o repasse foi de R$ 5.361.723,03; no ano seguinte, caiu para R$ 5.124.301,99. A partir de 2000, os valores aumentaram anualmente, sem recuos.

Mesmo durante a pandemia, em 2020 e 2021, o crescimento dos repasses se manteve. O maior salto ocorreu entre 2022 e 2023: em 2022, o valor foi de R$ 72.338.301,99 e, em 2023, avançou para R$ 89.581.003,36 — um aumento de mais de R$ 17 milhões.

ESTIMATIVA DE R$ 90 MILHÕES EM 2025

Entre janeiro e abril de 2024, o município recebeu R$ 72.620.825,97 em repasses de IPVA — um acréscimo de R$ 5.467.724,76 em relação ao mesmo período de 2023. A peça orçamentária de 2024 prevê um repasse total de cota-parte de IPVA de R$ 90 milhões.

ARARAQUARA

Entre 1995 e 2024, o município de Araraquara registrou um aumento de 2.758% nos repasses de IPVA. Em 1995, o valor transferido pela Sefaz-SP foi de R$ 3.454.087,57, saltando para R$ 91.813.765,10 em 2024 — um acréscimo de aproximadamente R$ 88 milhões.

RIO CLARO

Em três décadas, de 1995 a 2024, Rio Claro teve um incremento de 2.778% nos repasses de IPVA. Em 1995, a Sefaz-SP transferiu R$ 2.614.258,08 ao município. Em 2024, o valor chegou a R$ 75.262.182,48 — um aumento de cerca de R$ 73 milhões.

O QUE É O IPVA?

O IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) é um tributo estadual obrigatório para quem possui veículos automotores, como carros, motos e caminhões. Ele é cobrado anualmente e tem alíquotas que variam de acordo com o estado e o tipo de veículo.

O imposto é dividido entre o estado (50%) e o município onde o veículo foi registrado (50%). Ele incide sobre todos os veículos automotores terrestres, exceto em casos específicos de isenção ou redução definidos pelas legislações estaduais.

Criado em 1985, o IPVA substituiu a antiga Taxa Rodoviária Única (TRU), que era um tributo federal destinado exclusivamente à manutenção de rodovias. Diferentemente da TRU, o IPVA tem arrecadação estadual e pode ser investido em diversas áreas, como saúde, educação e segurança.

Apesar de ser frequentemente associado ao transporte, o IPVA não precisa ser obrigatoriamente destinado à manutenção de rodovias. Além disso, 20% do total arrecadado é direcionado ao Fundeb — fundo voltado à manutenção e desenvolvimento da educação básica no Brasil.

REPASSES DE IPVA PARA SÃO CARLOS (1995–2024)

Ano Valor (R$) 1995 2.801.867,44 1996 3.457.297,08 1997 4.604.924,49 1998 5.361.723,03 1999 5.124.301,99 2000 5.815.889,34 2001 7.297.384,72 2002 8.454.734,66 2003 9.141.555,78 2004 10.564.571,03 2005 12.686.986,22 2006 15.441.963,11 2007 18.542.583,20 2008 21.390.054,10 2009 24.562.392,08 2010 26.471.969,96 2011 30.763.623,33 2012 34.512.617,70 2013 37.346.210,17 2014 41.512.203,44 2015 43.918.623,14 2016 45.758.750,58 2017 47.258.450,97 2018 49.824.506,83 2019 53.665.902,67 2020 57.096.709,73 2021 57.645.234,94 2022 72.338.301,99 2023 89.581.003,36 2024 92.550.949,70

