São Carlos registra chuva forte durante a madrugada

Choveu forte na madrugada desta terça-feira (22) em alguns bairros de São Carlos.

Ao amanhecer o sol apareceu entre nuvens, mas há previsão de mais chuva durante o dia.

Segundo o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMET) de Bauru, as condições de instabilidade diminuem nesta quarta-feira (23) e o sol volta a brilhar com mais força e as temperaturas estarão em elevação.

Na quinta-feira o tempo se mantém estável, com predomínio de sol e poucas nuvens no interior do estado de São Paulo. Temperaturas estarão elevadas.

