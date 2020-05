São Carlos registra a menor temperatura do ano com sensação térmica de apenas 10ºC

Imagem Ilustrativa - Crédito: Agência Brasil

São Carlos registrou a menor temperatura do ano desta quinta-feira (7). Às 7h40 os termômetros marcavam 13.7ºC na estação meteorológica da UFSCar , porém a sensação térmica era de apenas 10 graus por causa dos ventos.

O chefe da Defesa Civil, Pedro Caballero informou que essa é a segunda frente fria de 2020 e a mais potente. Sábado deve fazer ainda mais frio, segundo ele.

Segundo o IPMET de Bauru, a temperatura máxima não deve ultrapassar os 21ºC nesta quinta-feira.

Ainda de acordo com o IPMET, a Frente fria afasta-se do estado de São Paulo, devido a entrada do sistema de alta pressão pós-frontal. Sendo assim, a nebulosidade diminuirá gradativamente no interior paulista.

De sexta a domingo, devido ao predomínio do sistema de alta pressão, o tempo fica estável e com predomínio de sol na maior parte do estado de São Paulo no período previsto. As temperaturas ainda apresentam declínio na sexta-feira e a partir da tarde de sábado entrarão em gradativa elevação.

