São Carlos registra 71 acidentes com escorpições em 2025 e prefeitura faz alerta

Escorpião - Crédito: divulgação

Com a chegada dos meses mais quentes e úmidos, período em que os acidentes por escorpião costumam aumentar, a Unidade de Controle de Zoonoses e Endemias de São Carlos intensificou as ações de prevenção e manejo ambiental. Somente em 2025, foram contabilizados 71 acidentes e 243 encontros com escorpiões, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde.

As equipes de Agentes de Combate a Endemias (ACE) abordaram 369 imóveis, dos quais 207 foram efetivamente trabalhados, ou seja, os agentes foram recebidos pelos moradores e puderam realizar a vistoria, identificar possíveis esconderijos e orientar sobre medidas preventivas.

Além das visitas domiciliares, a busca ativa e captura de escorpiões é realizada quinzenalmente nos cemitérios, considerados pontos estratégicos para o controle de criadouros do mosquito Aedes aegypti, vetor da Dengue, Zika e Chikungunya.

A médica veterinária Luciana Marchetti, supervisora da Unidade de Controle de Zoonoses e Endemias, reforça a importância da atuação integrada. “A prevenção do escorpionismo exige vigilância constante e o envolvimento da população. Nossos agentes fazem um trabalho técnico e educativo, mas é essencial que cada morador contribua com medidas simples, como manter o quintal”.

De acordo com a Secretaria de Saúde, crianças de até 10 anos estão entre os grupos mais vulneráveis aos efeitos do veneno, o que torna as ações de prevenção e o atendimento rápido às vítimas fundamentais para reduzir riscos e salvar vidas. A orientação é levar a vítima para a UPA ou diretamente para a Santa Casa, onde há soro antiveneno disponível.

A notificação da presença de escorpiões pode ser feita na sede da Unidade de Zoonoses, localizada na Rua Conde do Pinhal, 2.161, ou pelo telefone (16) 3307-7405.

