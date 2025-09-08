São Carlos registra 67 casos de Covid em agosto

Vacina contra a Covid - Crédito: Agência Brasil

O Departamento de Vigilância em Saúde divulgou nesta segunda-feira (8) o novo boletim da COVID-19 em São Carlos. De janeiro a agosto deste ano, o município contabilizou 10.171 notificações, com 1.321 casos confirmados e dois óbitos pela doença.

Situação em 2025

Os números mostram oscilações ao longo dos meses:

Janeiro: 494 casos positivos e 1 óbito (mulher, 63 anos, com comorbidades);

Fevereiro: 571 casos;

Março: 121 casos;

Abril: 16 casos e 1 óbito (mulher, 88 anos, com comorbidades);

Maio: 22 casos;

Junho: 17 casos;

Julho: 13 casos;

Agosto: 67 casos.

No acumulado do ano, a cidade soma 2 mortes confirmadas por COVID-19 — ambas em pacientes do sexo feminino com histórico de comorbidades.

Comparativo com 2024

Em 2024, São Carlos registrou 5.959 casos positivos de COVID-19 e 18 óbitos. O maior pico de registros ocorreu no primeiro trimestre:

Janeiro: 449 casos;

Fevereiro: 2.142 casos;

Março: 1.553 casos.

Após essa alta, os números caíram gradativamente, mas voltaram a apresentar aumento em agosto (378 casos) e setembro (507 casos). O ano fechou com 221 casos em dezembro.

Cenário atual

Com a alta recente em agosto, quando foram confirmados 67 casos — número superior ao de todos os meses anteriores desde abril —, a Vigilância em Saúde reforça a importância da manutenção das medidas de prevenção, como atualização vacinal, higiene frequente das mãos e uso de máscara em casos de sintomas gripais.

Leia Também