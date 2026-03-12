SÃ£o Carlos registra 55 mm de chuva entre quarta e quinta-feira, informa Defesa Civil

Pedestre caminha sob chuva no Centro - CrÃ©dito: SCA

A Defesa Civil de São Carlos, vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, divulgou nesta quinta-feira (12) o boletim atualizado com as informações meteorológicas registradas no município.

De acordo com os dados, até as 9h desta quinta-feira foram registrados 11 milímetros de chuva na cidade. Já na quarta-feira (11), o volume acumulado foi de 44 milímetros.

Com isso, o acumulado de chuvas no mês de março chegou a 114 milímetros até o momento. A média histórica para o mês, considerando os últimos 19 anos, é de 223,50 milímetros.

Segundo a Defesa Civil, não houve registro de ocorrências ou transtornos relacionados às chuvas em São Carlos até o momento. O órgão segue monitorando as condições climáticas e orienta a população a acionar o serviço em caso de emergências.

