Segundo a Defesa Civil, São Carlos registrou 25,2 mm de chuva entre meia-noite e 6h da manhã desta quinta-feira (7). No dia anterior, 6 de novembro, a precipitação acumulada foi de 8,0 mm. Apesar do volume significativo, a Defesa Civil informou que não houve registro de transtornos na área urbana do município.

