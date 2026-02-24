São Carlos registra 12 recusas ao bafômetro em operação contra alcoolemia

Operação realizada em São Carlos - Crédito: arquivo

A cidade de São Carlos concentrou a maior parte das recusas ao teste do bafômetro registradas na última semana durante operações de combate à alcoolemia realizadas pelo Detran-SP.

De acordo com os dados divulgados, na ação realizada na última sexta-feira, dia 20 de fevereiro, na Avenida Integração, 478 veículos foram fiscalizados no município. Ao todo, 12 motoristas se recusaram a realizar o teste do etilômetro. Não houve registro de autuação por direção sob influência de álcool nem de crime de trânsito na cidade nessa operação específica.

Na região, considerando também a ação realizada em Itápolis na mesma data, foram abordados 1.189 veículos. No total, as operações contabilizaram 19 recusas ao bafômetro e uma autuação por direção sob efeito de álcool.

Penalidades

Dirigir sob efeito de álcool — quando o teste aponta índice de até 0,33 mg de álcool por litro de ar expelido — e recusar-se a realizar o teste são infrações gravíssimas, previstas nos artigos 165 e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Em ambos os casos, a multa é de R$ 2.934,70, além da abertura de processo para suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Em caso de reincidência no período de 12 meses, o valor da multa dobra, passando para R$ 5.869,40.

Já quando o índice é igual ou superior a 0,34 mg de álcool por litro de ar expelido, a conduta é considerada crime de trânsito. Além da multa e da suspensão da CNH, o motorista é encaminhado ao distrito policial e, se condenado, pode cumprir pena de seis meses a três anos de prisão, conforme determina a Lei Seca.

As fiscalizações têm como objetivo reduzir e prevenir sinistros provocados pela combinação de álcool e direção, reforçando a política de tolerância zero no trânsito paulista.

