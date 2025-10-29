São Carlos recebe uma das 3 unidades construídas na Região Central

Na região Central, foram entregues três unidades do Programa Creche Escola nos municípios de Américo Brasiliense, Motuca e São Carlos. - Crédito: divulgação

São Carlos foi um dos três municípios da Região Central Paulista que recebeu uma unidade do Programa Creche Escola nos 33 primeiros meses do governo estadual na gestão Tarcísio de Freitas. Os dois outros municípios beneficiados pelo Programa Creche Escola foram Américo Brasiliense e Motuca.

Em toda a gestão foram inauguradas 63 creches, com orçamento de R$ 153,2 milhões (obra e mobiliário). Os espaços disponibilizaram 8,1 mil vagas para crianças de zero a cinco anos de idade. As creches são fruto de parceria entre a Seduc-SP e as prefeituras.

Para viabilizar a construção de novas creches, os municípios podem aderir ao Programa Ação Educacional Estado Município Educação Infantil (Paem) ou ao Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo (Painsp).

No primeiro caso, Seduc, FDE e prefeituras firmam um termo de convênio, por meio do qual toda a execução do edifício escolar padrão FDE é de responsabilidade da fundação. Já no Painsp, é firmado um termo de compromisso entre a Seduc-SP e os municípios, cabendo às prefeituras a contratação e a execução das obras e à FDE a realização de vistorias e acompanhamento da obra.

Em 33 meses, o Governo do Estado de São Paulo triplicou o número de obras concluídas em escolas e creches na região Central: 270 entregas, com investimento de R$ 106,6 milhões. O número representa um avanço de 297% em relação a toda a gestão passada (2019-2022), quando foram entregues 68 obras.

Também houve um salto de 125,5% no investimento financeiro, que foi de R$ 47,2 milhões nos quatro anos do governo anterior. O crescimento alcançado reforça o compromisso do governo em transformar a infraestrutura da rede de ensino.

De janeiro de 2023 a setembro de 2025, foram contempladas 132 unidades escolares em 26 cidades. As reformas foram feitas nas quadras esportivas, cozinhas, refeitórios e salas de aula, telhados e fachadas, além das adequações de acessibilidade e climatização das edificações escolares.

