São Carlos recebe Semana da Beleza e Bem-Estar com programação gratuita e diversificada

Casa do Trabalhador - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Prefeitura de São Carlos, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, dos Departamentos de Apoio ao Empreendedor, de Políticas de Emprego para a Juventude e do Banco do Povo, com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), realizará a Semana da Beleza e Bem-Estar 2025, entre os dias 20 e 22 de maio. O evento oferecerá uma programação gratuita e abrangente, com palestras e diversas oficinas voltadas para o cuidado pessoal, empreendedorismo e bem-estar.

A abertura será terça-feira (20/05), das 19h às 21h, no Auditório “Wilson Wady Cury”, localizado na avenida São Carlos, nº 1.800, no Centro. Cleonice Aparecida Zago Antônio, do SENAC, compartilhará sua jornada empreendedora na podologia com a palestra “Minha caminhada empreendedora na podologia: Cuidar, transformar e crescer!”. Além disso, haverá uma apresentação do Banco do Povo de São Carlos e a palestra “Case de Sucesso” com Jô Oliveira.

Nos dias seguintes, a Casa do Trabalhador, localizada na Avenida São Carlos, nº 1.839, no Centro, será palco de diversas oficinas práticas. Na quarta-feira (21/05), os interessados poderão participar de oficinas de corte de cabelo masculino com a Sociedade Navalha, das 9h às 11h; quick massagem (massagem rápida) e massagem relaxante com o Instituto Florescer Contra o Câncer, das 13h às 16h30; e uma oficina de autocuidados com a pele oferecida pelo SENAC, das 14h às 15h, com a docente Alessandra Sant’na onde haverá disponibilidade de 15 vagas.

A programação de oficinas continua na quinta-feira (22/05), com o Instituto Mix oferecendo uma oficina de corte de cabelo feminino e design de sobrancelha, das 14h às 16h.

Leia Também