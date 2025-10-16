São Carlos recebe reconhecimento internacional por excelência no atendimento ao AVC

São Carlos acaba de se tornar referência internacional na promoção de cuidados ao Acidente Vascular Cerebral (AVC) com a certificação do “Programa Angels”. A iniciativa, coordenada pela farmacêutica Boehringer Ingelheim e apoiada pela World Stroke Organization, reconhece municípios que oferecem atendimento de excelência e ações educativas de prevenção.

A cidade é a quarta do estado de São Paulo a receber o título de “Cidade Angels”, após Ribeirão Preto, São Bernardo do Campo e Ituverava. O reconhecimento contempla a capacitação de profissionais das UPAs, UBS e SAMU, a criação de protocolos integrados de atendimento e reabilitação, além da introdução do projeto educativo “Fast Heróis” na rede municipal de ensino.

A cerimônia oficial de certificação ocorrerá na segunda-feira (20), às 14h, no Auditório Alois Partel da Santa Casa de São Carlos, com presença de autoridades municipais e representantes da Boehringer Ingelheim.

A diretora médica da empresa, Dra. Thais Melo, destacou o impacto social da parceria. “É um orgulho ver mais um município brasileiro certificado como Cidade Angels. Isso garante à população um padrão ouro de atendimento do pré ao pós-hospitalar”, afirmou.

Educação e prevenção com o projeto “Fast Heróis”

Voltado à conscientização infantil, o “Fast Heróis” será incorporado ao currículo escolar a partir de 2026, alcançando alunos da 3ª série do ensino fundamental. A proposta ensina, de forma lúdica, a reconhecer os sintomas do AVC e acionar rapidamente o SAMU. Em 2025, mais de 420 crianças já foram capacitadas na rede municipal.

Santa Casa conquista selo internacional

O hospital de referência do município, a Santa Casa de São Carlos, foi premiado com o selo Diamond da iniciativa Angels Awards, por seus resultados clínicos e eficiência no atendimento ao AVC agudo — um dos critérios fundamentais para a certificação da cidade.

Segundo o provedor Antonio Valério Morillas Junior, o reconhecimento reflete o esforço conjunto de profissionais da Santa Casa, do SAMU e da Prefeitura. “Tivemos um aumento de casos e, ao mesmo tempo, elevamos nossa taxa de trombólise, o que mostra o comprometimento da equipe em salvar vidas”, afirmou.

Reconhecimento ao trabalho coletivo

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, ressaltou que a conquista é fruto da integração entre as áreas da Saúde e Educação. “Trabalhamos com planejamento e capacitação constante, e isso se traduz em qualidade de vida para nossa população.”

Para o prefeito Netto Donato, a certificação internacional reafirma o compromisso da gestão com políticas públicas baseadas em ciência e resultados. “Ser uma Cidade Angels mostra que São Carlos tem um sistema de saúde preparado e humano, que atua do atendimento de emergência à prevenção nas escolas”, declarou.

Com a certificação, São Carlos se consolida como polo regional de referência no atendimento ao AVC, combinando tecnologia, educação e humanização para salvar vidas.

Leia Também