São Carlos recebe R$ 71,9 milhões de ICMS no 1º quadrimestre de 2025

A Fazenda Estadual repassou para São Carlos entre janeiro e abril deste ano um montante de R$ 71.984.124,19 como repasses de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O volume de recursos aponta um crescimento de aproximadamente 6% com relação ao mesmo período de 2024, quando o mesmo tributo resultou em R$ 68.065.219,76 para os cofres públicos de São Carlos.



A LOA (Lei Orçamentária Anual) de São Carlos, aprovada pela Câmara Municipal em 2024, prevê uma receita de R$ 290.000.000,00 como cota parte do ICMS, segundo dados divulgados pelo secretário municipal de Fazenda, Mário Antunes.



RIO CLARO – A Sefaz-SP transferiu R$ 80.9832.928,18 de ICMS para o município de Rio Claro no primeiro quadrimestre de 2025. Este volume é cerca de 2% maior do que o total que a cidade recebeu da cota parte do imposto no mesmo período de 2004, que foi de R$ 79.383.002,45.



ARARAQUARA – Das três maiores cidades da região, tanto em população em PIB e potencial econômico, Araraquara foi a única a registrar queda nos repasses de ICMS no primeiro quadrimestre de 2025. No ano passado, no período entre janeiro e abril, o município recebeu, da Fazenda Estadual, o montante de R$ 71.105.517,15. O volume é 0,3%, ou seja, ligeiramente menor do que o montante transferido ao município no mesmo período de 2024, que chegou a 71.374.679,73.



REPASSES DE ICMS - Os repasses semanais são feitos sempre até o segundo dia útil de cada semana, conforme prevê a Lei Complementar nº 63, de 11/01/1990. As consultas dos valores podem ser feitas no site da Fazenda, no link Acesso à Informação > Transferências de Recursos > Transferências Constitucionais a Municípios.

