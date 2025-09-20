São Carlos recebe R$ 1 milhão do deputado federal Carlos Sampaio para reforma da UPA Santa Felícia

Crédito: divulgação

Na tarde desta sexta-feira (19/09), o deputado federal Carlos Sampaio (PSD/SP) anunciou a destinação de mais R$ 1 milhão para a saúde de São Carlos. O recurso será utilizado prioritariamente para o início das obras de reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Santa Felícia, uma das três unidades do município que ainda não passou por reestruturação. O parlamentar recebeu, em Campinas, na sua residência, o prefeito Netto Donato, o secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, e o presidente da Câmara, Lucão Fernandes, para formalizar a destinação.

Essa é a segunda vez esse ano que o deputado destina recursos expressivos à Rede Municipal de Saúde. Anteriormente, Sampaio já havia destinado R$ 1 milhão para a compra de órteses próteses, aparelhos auditivos e cadeiras de rodas,

beneficiando pacientes atendidos pelo Centro Municipal de Especialidades (CEME).

O secretário de Saúde, Leandro Pilha, destacou o impacto da nova verba. “Vamos reformar outras unidades de saúde e também a UPA da Santa Felícia. É um grande compromisso do Legislativo local, através do presidente Lucão Fernandes, e do prefeito Netto Donato. Vamos continuar esse trabalho. Falta apenas reestruturar a UPA do Santa Felícia, e até o ano que vem isso será concretizado. Esse recurso será utilizado na UPA e também em algumas unidades básicas de saúde, para fortalecer esse projeto que o prefeito Netto Donato vem dando continuidade, iniciado pelo ex-prefeito Airton Garcia, de reformar todas as estruturas de saúde do município”.

O presidente da Câmara, Lucão Fernandes, também celebrou a conquista. “A saúde é uma pauta prioritária para nós. Fui convidado pelo prefeito Netto Donato e pelo secretário Leandro Pilha para participar desse encontro com o deputado Carlos Sampaio, com o objetivo de buscar mais recursos para dar continuidade às reformas das nossas unidades de saúde. Fomos muito bem recebidos e tivemos uma sinalização positiva: o deputado vai ajudar São Carlos mais uma vez, destinando uma emenda de R$ 1 milhão. Essa parceria é fundamental para que possamos avançar cada vez mais na qualidade do atendimento à população”.

O prefeito de São Carlos, Netto Donato, reforçou o compromisso com a saúde pública. “Mais R$ 1 milhão destinado pelo deputado federal Carlos Sampaio. É esse o trabalho que estamos fazendo: buscar parcerias e recursos com deputados que acreditam e enxergam o potencial de São Carlos. Só tenho a agradecer, porque esse trabalho sério da Secretaria de Saúde, liderado pelo secretário Leandro Pilha e por todos os servidores, nos permite trazer mais investimentos para a cidade e aplicar nas reformas das nossas unidades”, explicou.

Netto Donato destacou a intenção de construir uma Unidade de Pronto Atendimento na Zona Leste de São Carlos. “Hoje, as unidades de saúde de São Carlos já são referência, mas ainda precisamos reformar e adequar aquelas que não passaram por melhorias. Isso será feito na continuidade deste ano e também no próximo. Entendemos a importância dessas reformas para oferecer uma melhor acolhida aos pacientes, especialmente na UPA do Santa Felícia, a única das três UPAs que ainda não foi reformada. Dentro do nosso cronograma, em breve iniciaremos as obras naquela unidade. E seguimos firmes com o compromisso de, durante esses quatro anos, implantar uma nova UPA na Zona Leste. Estamos cuidando da saúde de São Carlos de forma exemplar, buscando melhorar a cada dia”.

“É com muita alegria que hoje anuncio a destinação de mais R$ 1 milhão para a saúde de São Carlos, recurso que será fundamental para a tão necessária reforma da UPA do Santa Felícia.

Este é o segundo investimento que faço na área da saúde de São Carlos neste ano. Já destinamos R$ 1 milhão para a compra de órteses e próteses, beneficiando inúmeros pacientes que aguardavam atendimento. Agora, voltamos a reforçar esse compromisso, porque acreditamos que a saúde deve sempre ser prioridade.

Quero destacar aqui o trabalho sério e comprometido do prefeito Netto Donato, do secretário Leandro Pilha e do presidente da Câmara, Lucão Fernandes. Essa união de esforços é o que permite que recursos federais cheguem ao município e se transformem em benefícios concretos para a população.

São Carlos é uma cidade que cresce e que merece cada vez mais investimentos. Continuarei atuando em Brasília para trazer novos recursos e apoiar iniciativas que melhorem a qualidade de vida das pessoas. A saúde é um direito de todos e é nossa obrigação lutar para que ela seja fortalecida todos os dias. Podem contar comigo para seguir trabalhando ao lado de vocês. Juntos, vamos avançar e garantir uma São Carlos cada vez melhor, especialmente no cuidado com a vida e com a saúde da população", finaliza o deputado Federal, Carlos Sampaio.

