São Carlos recebe programa de desenvolvimento de carreira com bolsa integral

O curso gratuito “Carreira de Excelência: da universidade ao mercado de trabalho ”, promovido pela plataforma “Na Prática”, está com inscrições abertas até dia 31 de maio. A capacitação é composta por um encontro presencial e outro online, realizado em treze cidades do país. O módulo presencial será no dia 14 de junho (sábado), e o encontro online nacional está marcado para 19 de julho (sábado). Todos os selecionados bolsa integral.

A iniciativa tem como objetivo preparar jovens universitários para o início da vida profissional, por meio do desenvolvimento de competências essenciais, como protagonismo, execução, ambição e construção de rede. Segundo dados do IBGE, 51% das vagas formais criadas no primeiro semestre de 2022 foram preenchidas por pessoas entre 18 e 24 anos, o que indica uma abertura crescente do mercado para esse público; ainda que o sucesso nessa etapa depende de preparo e qualificação.

Com 13 anos de atuação e alcance em mais de 300 cidades brasileiras, a “Carreira de Excelência : da universidade ao mercado de trabalho ”, tem seu impacto comprovado pela FGV. Alunos concluintes, alguns anos após o curso, apresentam treinamento superior, maior satisfação profissional e notável desenvolvimento de competências como protagonismo, iniciativa, perseverança, diligência, assertividade, otimismo e criatividade, em comparação com não participantes.

Para Anamaíra Spaggiari, que está à frente da plataforma “Na Prática” – que já impactou 120 mil alunos concluintes com altas taxas de satisfação –, o primeiro emprego pode ser um divisor de águas. “Essa é uma oportunidade única à medida que o curso oferece com exclusividade bolsas integrais que vão acelerar jovens talentos brasileiros e modificar por completo a vida desses profissionais”, explica.

Confira os locais que receberão o curso:

UFSCAR - São Carlos/SP

UFRJ - Rio de Janeiro/RJ

UFRRJ - Seropédica/RJ

UFJF - Juiz de Fora/MG

UFLA - Lavras/MG

UFC - Fortaleza/CE

UFRA - Belém/PA

UEL - Londrina/PR

UFPE - Recife/PE

UFRGS - Porto Alegre/RS

UFV - Viçosa/MG

UFMG - Belo Horizonte/MG

UNICAMP - Campinas/SP

Dados:

Módulo 1 (presencial) : 14 de junho, das 9h às 19h

: 14 de junho, das 9h às 19h Módulo 2 (online) : 19 de julho, das 9h às 12h

: 19 de julho, das 9h às 12h Projeto prático entre os módulos



Como se inscrever:

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 31 de maio por meio do link https://bit.ly/3Ha452M

Em caso de dúvidas entre em contato pelo whatsapp 11 95082 5914

