São Carlos recebe o projeto “Cidadania Itinerante”

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, irá apoiar o projeto “Cidadania Itinerante”, do Governo do Estado, a ser realizado no final desta semana. Serão três locais que receberão a iniciativa, todos escolhidos conforme mapeamento socioassistencial dos atendimentos realizados no último ano no município.

Entre os serviços ofertados pelo “Cidadania Itinerante”, que são totalmente gratuitos à população, estão a solicitação de segundas vias (RG, contas, certidão de nascimento e de casamento, etc.), atestados de antecedentes criminais, elaboração de curriculum, entrada em seguro desemprego, encaminhamentos e acolhimentos de denúncias dos programas e coordenadorias da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SJC), entre outros.

Na sexta-feira (10/02), dois pontos recebem o evento com todos os serviços inclusos: pela manhã, das 9h às 12h, no CRAS Pacaembu (Rua Paraná, 720 – Jardim Pacaembu) e, à tarde, das 13h30 às 17h, no CRAS São Carlos VIII (Rua Luiz Luchesi Filho, 1 – São Carlos VIII). Já no sábado (11/02), a programação prevê, das 9h às 15h, o atendimento no CRAS Cidade Aracy (Rua Orestes Mastrofrancisco, 430 – Cidade Aracy I).

“Vamos realizar gratuitamente atendimentos ao cidadão são-carlense como emissão de documentos, recebimento, orientação e encaminhamento de denúncias sobre violações de direitos. O fato do serviço ir até o bairro, até o munícipe é muito importante. Vamos oferecer atendimento de excelência à população, o que facilita a vida de quem mais precisa”, disse a secretária de Cidadania e Assistência Social, Vanessa Soriano.

Além da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania e da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, a iniciativa conta com a parceria das Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional e de Desenvolvimento Econômico.

Acompanhe os serviços oferecidos gratuitamente pelo projeto “Cidadania Itinerante”:

- Agendamento de 2° via de RG;

- Solicitação- 2ª Vias (levar cópia, caso tenha);

- 2° via Certidões de Nascimento;

- 2° via Certidão Casamento;

- 2° via Certidão de Óbito;

- Atestado de antecedentes criminais;

- Baixar Carteira de Trabalho Digital no celular;

- Entrada de Seguro Desemprego;

- Emissão de 2ª via de CPF;

- Emissão de 2ª via de contas (água, luz, etc.);

- Elaboração de Currículo Vitae;

- Consulta Serasa;

- Orientações;

- Encaminhamentos e acolhimentos de denúncias dos Programas e Coordenadorias da SJC (Coordenadorias de Políticas para a Diversidade Sexual; de Políticas para a População Negra e Indígena; de Políticas para a Mulher; ao Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas; ao Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência; à Coordenadoria Geral de Apoio aos Programas de Defesa da Cidadania; ao Programa de Proteção às Crianças Ameaçadas de Morte e; à Ouvidoria da Secretaria da Justiça e Cidadania).

