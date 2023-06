São Carlos recebe o projeto “Café de Ideias”

Edson Ferraz - vice-prefeito de São Carlos e Edvaldo Ranzani - sócio diretor da Eacom Brasil Comunicação - Crédito: divulgação

Neste mês de junho, o “Projeto Café de Ideias” chega a São Carlos, a Capital da Tecnologia. A parceria foi firmada durante um encontro entre Edvaldo Ranzani, sócio-diretor da EACOM BRASIL COMUNICAÇÃO e idealizador do projeto, e o Prof. Edson Ferraz, que será o responsável pelo desenvolvimento do “Café de Ideias” na cidade.

Desenvolvido há alguns anos e já implementado em diversas cidades, o Café de Ideias tem como objetivo primordial dar voz a personalidades locais e elevar debates importantes para a sociedade. Através de um bate-papo entre o responsável pelo projeto e um convidado, um tema de importância é debatido durante o encontro e levado às redes sociais para que mais pessoas possam contribuir nessa construção que visa o desenvolvimento do próprio município.

Para fomentar a economia local, valorizar a população e/ou lançar luz sobre os desafios que a cidade enfrenta em seu cotidiano, não há nada mais funcional que dar voz aos próprios moradores dessa localidade. Por vezes, nosso olhar e admiração se volta para pessoas famosas e esquecemos de que as pessoas a nossa volta podem ser extraordinárias e realizar grandes feitos em nossa comunidade. Surge, então, outra finalidade do projeto; reverenciar, homenagear e reconhecer de fato a importância dessas pessoas no dia a dia de nossos municípios. Assim, o “Café de Ideias” busca dar visibilidade à essas pessoas, que são gente como a gente.

São Carlos, que agora recebe o projeto, é muito reconhecida por seu vigor acadêmico, tecnológico e industrial que conferiu à cidade o título de Capital da Tecnologia. As universidades e centros de pesquisa sediados na cidade já incorporaram à história de São Carlos suas contribuições à ciência e à capacitação profissional de milhares de alunos.

Fundada em 1857 a partir da demarcação da Sesmaria do Pinhal, no ano de 1880 passa de vila a cidade. São Carlos surge no contexto da expansão da lavoura cafeeira, a primeira atividade econômica de expressão da cidade. Nesse sentido, o setor industrial desenvolveu-se também a partir de oficinas que serviam às plantações de café. Na segunda metade do século XX, a cidade recebe um grande impulso para o seu desenvolvimento tecnológico e educacional com a implantação, em abril de 1953, da Escola de Engenharia de São Carlos, vinculada à Universidade de São Paulo (USP), e, na década de 70, com a criação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

O Prof. Edson Ferraz, que será responsável pelo projeto, é o atual vice-prefeito de São Carlos. Nascido em 1966, Edson trilhou um caminho sólido no esporte, tendo sido atleta profissional de futebol e posteriormente, formado em Educação Física pela Fundação Educacional de São Carlos, atuou como técnico esportivo. No ano de 2005, Edson adentra ao círculo político assumindo o cargo de Secretário de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal de São Carlos, onde permaneceu por mais de 10 anos. Em 2015 alia-se ao então pré candidato Airton Garcia, contribuindo efetivamente na coordenação e estruturação de diversos partidos políticos do município entorno deste nome para as eleições de 2016. Seu trabalho contribui para a vitória e abre, desta forma, caminho para que em 2020 seu nome fosse indicado para ser o candidato à vice-prefeito junto ao projeto de reeleição de Airton Garcia.

Novamente participa ativamente de uma vitória expressiva, a qual desta vez, o torna vice-prefeito de São Carlos. Cargo que ocupa atualmente.

A cidade de São Carlos é muito rica em diversos aspectos, mas o mais importante que merece nossa atenção e destaque é o seu povo. O projeto se inicia com a perspectiva de contar muitas histórias, valorizar a gente dessa terra e mostrar o potencial que essa cidade possui.

