São Carlos recebe nesta semana o Hackathon 6.0 Connect Inovação e Conexão

Crédito: divulgação

A cidade de São Carlos se prepara para receber, no próximo sábado (13), o Hackathon 6.0 – Connect Inovação e Conexão, realizado pelo Connect São Carlos. A maratona conta com apoio de parceiros estratégicos como i2i, Tray, Cresol e Unimar, e tem patrocínio de Dani Sassoli, Microset, São Carlos Business Summit, Cardinali Imobiliária, Vocare e ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos).

O Hackathon será realizado das 9h às 21h, de forma presencial nas Associações Comerciais e com transmissão online, permitindo participação remota em todo o Brasil. O evento é uma oportunidade única para estudantes, profissionais e entusiastas da tecnologia transformarem ideias em soluções práticas e inovadoras em um ambiente de criatividade e colaboração.

Além da experiência de desenvolver projetos em equipe, os participantes concorrerão a premiações expressivas:

1º lugar: R$ 8.000 para a equipe + bolsa integral de pós-graduação EaD da Unimar para cada integrante.

2º lugar: R$ 3.000 + bolsas integrais da Unimar.

3º lugar: R$ 1.000 + bolsas integrais da Unimar.

Um bônus especial será destinado aos participantes com melhor desempenho no polo presencial de São Carlos: um cartão com saldo livre de R$ 3.000, dividido entre os integrantes, além de bolsas de graduação e pós-graduação oferecidas pela FAC (Faculdade do Comércio).

Como diferencial, todos os integrantes das equipes que subirem ao pódio receberão também uma bolsa integral de pós-graduação EaD na Unimar, fortalecendo ainda mais o crescimento pessoal e profissional dos participantes.

As inscrições continuam abertas e podem ser feitas pelo link: https://shre.ink/taz2.

O Hackathon faz parte da programação do São Carlos Business Summit, que será realizado nos dias 12 e 13 de setembro, no Oasis Eventos, com entrada gratuita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. O público contará ainda com praça de alimentação e food trucks.

A presidente da ACISC, Ivone Zanquim, ressalta a importância da iniciativa. “Eventos como este estimulam a criatividade, o empreendedorismo e a inovação tecnológica em nossa cidade, além de proporcionar experiências únicas para os participantes. Temos orgulho em apoiar uma ação que une conhecimento, tecnologia e oportunidades de crescimento profissional. Convido toda a comunidade a se inscrever, participar e transformar ideias em soluções reais”, afirmou.

Serviço:

São Carlos Business Summit

12/09: das 8h às 20h

13/09: das 8h às 17h

Oasis Eventos

