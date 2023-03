São Carlos recebe mais 70 cartões alimentação para a população em situação de rua

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social (SMCAS), efetuou a retirada de mais 70 cartões alimentação do programa “Bom Prato”, do Governo do Estado, destinados à população em situação de rua do município, desonerando os cofres públicos municipais e dando maior autonomia a esta população, que é assistida na Casa de Passagem. Os cartões serão distribuídos no Centro de Referência para População em Situação de Rua (Centro POP).

Com a parceria, o município amplia de 30 para 100 o número de pessoas em situação de rua contempladas no âmbito nutricional pelo programa estadual. Os demais munícipes nesta condição continuam sendo amparados neste aspecto pela Prefeitura, que custeia a alimentação via parceria entre as secretarias municipais de Cidadania e Assistência Social e de Agricultura e Abastecimento. Todos os cartões referentes ao Bom Prato dão direito às refeições do café da manhã e do almoço, sejam custeados pelo governo do Estado ou pelo Poder Executivo municipal.

A secretária municipal de Cidadania e Assistência Social, Vanessa Soriano, agradeceu a Coordenadoria Estadual de Segurança Alimentar pela parceria e elencou os benefícios que o acesso aos cartões trazem à Prefeitura e à população assistida. “Estivemos com a coordenadora do Bom Prato, Daniela Marim, retirando estes cartões que serão oferecidos para a população em situação de rua e, em breve, possivelmente conseguiremos fazer a ampliação desta parceria para contemplar ainda mais munícipes. Isso implica redução de custo para o município, que, hoje, custeia estas refeições, e também maior autonomia a estas pessoas em situações de rua, que agora detém um cartão em que poderão ter acesso a café da manhã e almoço”, disse Vanessa.

