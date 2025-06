São Carlos recebe kit estiagem do governo estadual

Kit estiagem -

A cidade de São Carlos foi contemplada com um Kit Estiagem completo dentro da Operação São Paulo Sem Fogo, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo para combater e prevenir queimadas no período de seca. A entrega foi realizada na última quarta-feira (4/6), no Departamento de Estradas de Rodagem (DER) de Araraquara, com a presença do diretor da Defesa Civil, Pedro Caballero e de Paulo Cesar Belonci, secretário adjunto de Segurança Pública de São Carlos.

A conquista foi viabilizada por meio da criação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMPDEC), com a nomeação oficial de seus integrantes. Além disso, três servidores da Prefeitura de São Carlos passarão por capacitação específica para atuar como brigadistas. O município também foi integrado ao Sistema Integrado de Defesa Civil (SIDEC), o que possibilita maior articulação com as ações estaduais e federais na área.

O kit, com validade de dois anos, é composto por cinco abafadores para incêndio, duas bombas costais flexíveis, cinco pares de luvas de raspa, dois enxadões, cinco facões com bainha, cinco óculos de proteção, cinco cantis e duas lanternas.

Para Paulo Cesar Belonci, secretário adjunto de Segurança Pública, com essa estrutura, São Carlos fortalece sua capacidade de resposta às ocorrências típicas do período de estiagem, como queimadas e focos de incêndio em áreas urbanas e rurais.

“É com grande satisfação que recebemos esse importante kit da Operação São Paulo Sem Fogo, uma iniciativa essencial do Governo do Estado. Essa conquista fortalece a atuação preventiva e emergencial do município no período de estiagem. Com os equipamentos recebidos e a capacitação de nossos servidores como brigadistas, São Carlos está mais preparada para enfrentar os desafios que o clima seco impõe, especialmente em relação aos incêndios em vegetações. Agradecemos ao Governo do Estado pelo apoio e reafirmamos nosso compromisso com a segurança da população e a preservação do meio ambiente”, disse Pedro Caballero, diretor da Defesa Civil.

Leia Também