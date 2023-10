São Carlos recebe Jornada Jovem Empreendedor

SIGA O SCA NO

02 Out 2023 - 08h12

02 Out 2023 - 08h12 Por Redação

As atividades vão acontecer por meio de dinâmicas como quizzes e escape games - Crédito: Divulgação

Com o objetivo de fortalecer o processo educacional e estimular o empreendedorismo, a Faculdade Sebrae realiza em São Carlos a Jornada Jovem Empreendedora na próxima terça-feira, 3, no Teatro Municipal. A ação é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo site www.jornadajovemempreendedor.com.br.

As atividades vão acontecer em dois períodos, das 9h às 13h e das 14h às 18h. Serão oficinas e interações ligadas ao empreendedorismo, como propósito; educação financeira e orçamento pessoal e familiar; competências empreendedoras; tendências de profissões; entre outras. As atividades vão acontecer por meio de dinâmicas como quizzes e escape games.

"Queremos formar empreendedores capazes de transformar positivamente a sociedade. Desde cedo, os estudantes podem aprender as competências empreendedoras e passam a considerar o empreendedorismo como opção de carreira", destaca o analista de negócios do Sebrae-SP, Antônio Volante Junior. "O empreendedorismo envolve comportamentos e um estilo de vida. Nesta fase que eles se encontram, os jovens começam a se tornar protagonistas de suas histórias e responsáveis por suas decisões", completa.

Além de estudantes do ensino médio de São Carlos, podem participar alunos das cidades de Analândia, Araras, Brotas, Cordeirópolis, Corumbataí, Descalvado, Dourado, Ibaté, Itirapina, Leme, Pirassununga, Porto Ferreira, Ribeirão Bonito, Rio Claro, Santa Cruz da Conceição, Santa Gertrudes, Santa Rita do Passa Quatro e Torrinha. Após São Carlos, a Jornada Jovem Empreendedor vai passar ainda por São José do Rio Preto, Marília e Santo André.

Serviço

Jornada Jovem Empreendedor – São Carlos

Data e horário: terça-feira, 3/10, das 9h às 13h e 14h às 18h

Local: Teatro Municipal de São Carlos

Endereço: Rua 7 de setembro, 1735, no Centro – São Carlos/SP

Inscrições gratuitas: www.jornadajovemempreendedor.com.br

