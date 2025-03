SÃ£o Carlos recebe exibiÃ§Ã£o especial do documentÃ¡rio sobre Jair Rodrigues

Divulgação -

O semestre letivo do Programa de Pós-Graduação em Produção de Conteúdo Multiplataforma (PPGPCM) da UFSCar terá uma abertura especial no dia 4 de abril. Na sexta-feira, às 19h30, o Teatro do Sesc São Carlos será palco para a exibição do documentário "Jair Rodrigues - Deixa que Digam" (2019), dirigido por Rubens Rewald.

O filme apresenta a trajetória de um dos mais influentes cantores brasileiros, Jair Rodrigues, que revolucionou os palcos com sua irreverência e sorriso contagiante. Nascido em São Carlos, ele sempre demonstrou forte ligação com a cidade, onde viveu grande parte de sua juventude. O documentário já percorreu diversos festivais nacionais e internacionais, incluindo o renomado É Tudo Verdade, e foi premiado como Melhor Filme no Brazilian Film Festival de Chicago.

Esta será a primeira exibição pública do documentário em São Carlos, tornando o evento ainda mais significativo para a cidade e para os admiradores da música brasileira. Após a sessão, o público poderá participar de um bate-papo com o diretor Rubens Rewald, professor do PPGPCM/UFSCar, e Alexandre Lima, montador do filme e mestrando no curso. A conversa será mediada pelo professor João Carlos Massarolo, coordenador do Programa.

A exibição é fruto de uma parceria entre o Sesc São Carlos e o PPGPCM/UFSCar. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos uma hora antes do evento na Loja Sesc. Os lugares são limitados e a classificação indicativa é de 10 anos.

Serviço: Data: 4 de abril (sexta-feira)

Horário: 19h30

Local: Teatro do Sesc São Carlos

Ingressos: Grátis (retirada 1h antes na Loja Sesc)

Classificação: 10 anos

