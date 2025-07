São Carlos recebe etapa final do Circuito Cidades Paulistas com corrida e caminhada gratuitas

Os percursos serão todos em asfalto e com subidas - Crédito: Fotos: Gustavo Aithé/Aithé Filmes

ADepois de passar por Valinhos, Piracicaba, Santana de Parnaíba e Pedreira, o Circuito Cidades Paulistas 2025 desembarca em São Carlos no próximo dia 27 com corridas de 5 e 10 km e caminhada de 5 km, todas gratuitas. A estrutura do evento será montada na altura do número 800 da Avenida José Pereira Lopes, na Vila Prado com largada programada para as 7h30.

A gratuidade nas inscrições é viabilizada por meio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (LPIE), instrumento que permite a empresas patrocinarem projetos esportivos com a destinação de parte dos impostos devidos. A etapa São Carlos do Circuito Cidades Paulistas 2025 tem patrocínio da Eletrolux, fabricante de equipamentos multinacional sueca que tem uma de suas fábricas sediada na cidade.

A abertura das inscrições acontece no dia 22/07 às 10h, exclusivamente pelo site tkx.com.br. Ao todo, serão disponibilizadas 2.000 vagas e a expectativa é de que sejam preenchidas rapidamente, como tem ocorrido em outras etapas do circuito.

Os percursos serão 100% em asfalto e passarão por dentro da fábrica da Electrolux, já que a arena será montada nas proximidades da planta São Carlos da empresa. A programação começa às 6h30, com uma sessão de aquecimento orientada por profissional de educação física e a largada de todas as distâncias será às 7h30.

A retirada dos kits será realizada no dia 26 de julho (sábado), das 10h às 16h no Shopping Iguatemi São Carlos (Passeio dos Flamboyants, 200 - Parque Faber Castell II). O kit de participação inclui camiseta, gymbag, número de peito, chip de cronometragem (para os corredores) e barrinha de cereal. Todos que completaram o percurso premiado com uma medalha de participação.

Como forma de incentivo à solidariedade, a organização solicita a doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível no momento da retirada dos kits. As doações serão encaminhadas ao banco de alimentos da Prefeitura.

O Circuito Cidades Paulistas é uma iniciativa da Associação de Cultura e Esporte Social – Rede Acesso, com realização por meio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte e do Governo do Estado de São Paulo. A etapa São Carlos tem o patrocínio da Electrolux e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes.

Serviço:

Circuito Cidades Paulistas – Etapa São Carlos

Data: 27 de julho de 2025 (domingo)

Horário: a partir das 6h30

Local: Av. José Pereira Lopes, 800 – Vila Prado, São Carlos (SP)

Distâncias: 5 km e 10 km de corrida e 5 km de caminhada.

Retirada de kits: 26 de julho, das 10h às 16h, no Shopping Iguatemi São Carlos (Endereço: Passeio dos Flamboyants, 200 - Parque Faber Castell II).

Inscrições e mais informações: a partir do dia 22/07 pelo site www.tkx.com.br

Por Alexandre Koda- Koda Comunicação





