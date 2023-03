São Carlos recebe Doações do Fundo de Solidariedade do Estado

Crédito: Divulgação

A população de São Carlos se uniu para apoiar os cidadãos de São Sebastião após as fortes chuvas de 18 e 19 de fevereiro e, na última semana, foi a vez de o Fundo de Solidariedade do Estado de São Paulo retribuir o apoio e enviar mantimentos para o Fundo Social de Solidariedade de São Carlos, haja vista o excedente de produtos arrecadados para assistência à população do litoral norte.

Como as doações vindas de todas as partes de São Paulo supriram a demanda, e considerando que parte dos itens arrecadados são perecíveis, o Governo do Estado optou por encaminhar os excedentes para municípios que foram igualmente castigados pelas chuvas nos últimos meses, proporcionando o envio de 196 cestas básicas, 150 packs de água e 15 caixas de agasalhos para São Carlos e que já foram recebidos pelo Fundo Social de Solidariedade do município.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lucinha Garcia, agradeceu o apoio de todos os envolvidos e comentou sobre a importância de São Carlos ser contemplada com estes itens. “O povo de São Carlos colaborou muito com os desabrigados de São Sebastião. Felizmente, foram muitos produtos arrecadados e o Fundo Social do Estado de São Paulo nos devolveu parte dos excedentes, favorecendo principalmente as cidades que tiveram enchentes como São Carlos. Com estes itens, o Fundo Estadual nos ajuda a socorrer a população que ainda estamos apoiando e que passaram pela enchente do dia 28 de dezembro na nossa cidade”, disse a presidente.

Lucinha também lembrou que o Fundo de Solidariedade do Estado tem sido um grande apoiador de São Carlos, auxiliando o órgão municipal com capacitações e outras oportunidades. “O Fundo sempre foi parceiro de São Carlos em questões como a promoção de cursos e esperamos que, em 2023, isso se repita. Além disso, costumeiramente fazemos encontros entre os fundos municipais da região a fim de trocar experiências e unir forças para levar reivindicações para São Paulo”, finaliza.

