São Carlos recebe Conexão Contábil com foco na Reforma Tributária e modernização empresarial

Paço Municipal de São Carlos - Crédito: De Chico/Wikimedia Commons

O Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo (Sescon-SP), em parceria com a Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Fazenda, realiza nesta sexta-feira (10/10), a partir das 9h30, no auditório do Paço Municipal (Rua Episcopal, 1.575), mais uma edição do Conexão Contábil Paulista.

O evento, que percorre diversas cidades do Estado, tem como objetivo promover atualização profissional, troca de experiências e fortalecimento dos setores contábil e empreendedor. Nesta edição, o destaque será o debate sobre os impactos da Reforma Tributária, que entrará em vigor em janeiro de 2026 e promete transformar o ambiente de negócios em todo o país.

Contador como parceiro estratégico

Segundo o presidente do Sescon-SP, Antonio Carlos Santos, o papel do contador será essencial nesse novo cenário.“O contador será um parceiro estratégico das empresas na adaptação às mudanças e também das administrações públicas, apoiando a transição e a correta aplicação das novas regras”, afirmou.

Ele destacou ainda que o evento em São Carlos será uma oportunidade de orientar, debater e preparar empresários e gestores para os desafios que estão por vir.

Lançamento do Facilita Jucesp

Outro ponto alto da programação será o lançamento do sistema Facilita Jucesp, com a presença do presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), Márcio Massao Shimomoto.

De acordo com o secretário adjunto de Receitas e Rendas de São Carlos, Márcio Faustino, a iniciativa representa um avanço importante para o ambiente empresarial do município.“Até o final do mês concluiremos a primeira fase do sistema Facilita, que automatiza a viabilidade empresarial e simplifica a abertura de empresas. Na segunda fase, teremos ainda mais facilidades e integração entre os órgãos públicos”, explicou.

Programação – Conexão Contábil Paulista – São Carlos

9h30 – Lançamento do Facilita Jucesp, com Márcio Shimomoto (presidente da Jucesp);

10h – Palestra institucional com Flávia Augusto, vice-presidente de Fiscalização, Ética e Disciplina do CRCSP;

10h30 – O Futuro de São Paulo Pós-Reforma Tributária no Brasil, com Rodrigo Spada, presidente da Afresp;

11h30 – Reforma Tributária na prática: o protagonismo do contador, com Antonio Carlos Santos, presidente do Sescon-SP.

O evento conta com o apoio da Afresp (Associação dos Agentes Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo), CRCSP (Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo) e ACOSC (Associação dos Contabilistas de São Carlos).

Empresários, profissionais e representantes das administrações públicas são convidados a participar de um dia de debates e networking sobre os desafios e oportunidades trazidos pela nova legislação tributária.

