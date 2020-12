São Carlos recebe certificado pelo bom desempenho na gestão e no atendimento aos cidadãos do campo

Crédito: Divulgação

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio do Programa “Cidadania no Campo – Município Agro Ciclo 2019/2020”, divulgou nesta terça-feira (08/12) a lista dos municípios contemplados com a certificação. São Carlos foi classificado em 24º lugar entre os 400 municípios participantes. O objetivo é o desenvolvimento rural sustentável dos municípios. O certificado é conferido pelo desempenho da gestão e no atendimento aos cidadãos do campo.

De acordo com o Decreto Estadual nº 64.467/2019, o “Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável – Cidadania no Campo” tem como objetivo promover a elaboração e execução de planos de desenvolvimento agropecuário e agroindustrial no Estado, em conformidade com as diretrizes de política pública denominadas “Cidadania no Campo 2030” (Decreto Estadual nº 64.320/2019), implementadas por meio de ações integradas com os municípios parceiros.

Assim, foi lançada a Resolução SAA nº 40/2019, que estabelece as normas técnicas, os procedimentos, critérios e mecanismos de avaliação de desempenho e monitoramento de ações, denominadas “Cidadania no Campo – Município Agro”, que visam à implementação de ações integradas junto aos municípios que decidirem participar do Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável.

O Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável – Cidadania no Campo engloba 10 diretivas, sendo que o município de São Carlos recebeu pontuação em todas: estrutura institucional; infraestrutura rural; produção e consumo sustentável; defesa agropecuária; abastecimento e segurança alimentar; fortalecimento social do campo; solo e água; biodiversidade; resiliência e adaptação às mudanças climáticas e interação campo-cidade.

O Estado de São Paulo possui 645 municípios, onde 400 municípios foram credenciados no sistema integrado de agricultura e abastecimento. Dos credenciados, somente 24 foram certificados, sendo São Carlos um deles.

“Se nós visualizarmos dentre os municípios do Estado com mais de 200 mil habitantes somente o município de Jundiaí e São Carlos foram certificados. Isto mostra que São Carlos, sendo um município de médio porte, além de sua importância na indústria, comércio e serviços, prioriza também o setor rural”, enfatiza o secretário de Agricultura e Abastecimento, Caio Solci.

Solci disse, ainda, que o município receberá como prêmio R$ 100 mil para ser investido na melhoria das estradas rurais do município. “A partir de um trabalho continuo da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de São Carlos ao longo dos últimos anos a frente do desenvolvimento agropecuário local, principalmente no que tange as políticas públicas de fortalecimento à agricultura familiar e segurança alimentar e nutricional, contribuiu para conquistarmos está certificação”, finaliza o secretário.

