São Carlos recebe Caravana ILPF em setembro

Sistemas integrados com pecuária e floresta na Embrapa Pecuária Sudeste - Crédito: Gisele Rosso

A Caravana ILPF vai passar por São Carlos (SP) durante a expedição técnica que ocorre no Estado de São Paulo no próximo mês.

De 18 a 22 de setembro, cinco cidades vão receber a Caravana: Presidente Prudente (18), Campos Novos Paulista (19), Itirapina (20), São Carlos (21) e Barretos (22).

Como parte das atividades, em São Carlos, no dia 21, acontece um Dia de Campo para apresentar pesquisas sobre os benefícios dos sistemas integrados, seus impactos na redução de emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE), no sequestro de Carbono, no bem-estar animal e na qualidade do solo.

Estão previstas três estações no campo com os temas balanço de Carbono, Pecuária de Precisão e produção de leite, focados em Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF). Os assuntos serão abordados por pesquisadores da Embrapa e técnicos da Rede ILPF e associadas.

O público a quem a Caravana ILPF se destina inclui produtores rurais, empresários, representantes de entidades do setor agrícola e de instituições de ensino, técnicos, além de pesquisadores e estudantes.

Em São Carlos o evento será na Fazenda Canchim, sede da Embrapa Pecuária Sudeste. As inscrições estão abertas e os interessados podem acessar o link aqui

A divulgação do potencial dos sistemas integrados por meio da Caravana integra uma série de ações que contribui com as políticas públicas do setor para redução das emissões, como o Plano ABC+ 2020-2030, e com a meta 13 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que está relacionada à proposição de medidas para combater a mudança do clima e seus impactos.

