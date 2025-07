São Carlos recebe a partir de sexta-feira as Relíquias de São Vicente de Paulo

São Carlos recebe, a partir desta sexta-feira, 18 de julho, as Relíquias de São Vicente de Paulo. Haverá, neste dia, entre 9h e 10h30, uma carreata que sairá da Praça Itália, em frente ao Kikão Lanches, até a Paróquia de São José. As relíquias estarão expostas até as 19h30, quando será realizada uma missa em louvor ao santo.

No dia 19 de julho, sábado, o bispo Dom Luiz Carlos estará comandando a missa a partir das 18h30 na Catedral, com a presença das relíquias. A peregrinação terminará no domingo, às 9h30, na Paróquia Nossa Senhora da Rosa Mística, na última fase da peregrinação das relíquias em São Carlos.

“Durante todo o dia, a partir das 9h, em cada uma das paróquias, haverá missas, terços, adoração ao Santíssimo durante todo o dia, concluindo com a missa. A exceção será na Paróquia Nossa Senhora da Rosa Mística, no bairro Antenor Garcia, onde as relíquias chegarão às 8h e irão embora por volta do meio-dia”, explica o padre Ronaldo Correia de Faria, da Paróquia Nossa Senhora da Rosa Mística.

As relíquias estão comemorando os 400 anos do jubileu da Congregação da Missão, ordem fundada por São Vicente de Paulo em vida. Elas consistem em um pedaço da costela (relíquia de 1º grau), uma carta escrita de próprio punho a Luiza de Marillac, irmã que o ajudou no trabalho caritativo, e um pedaço de tecido da estola dele. Estão peregrinando pelo Brasil desde março do ano passado e permanecerão no país até março de 2028, visitando todas as dioceses brasileiras.

“A Obra São Vicente de Paulo atende às famílias mais carentes que passam por situações difíceis. São Vicente de Paulo, quando pensou nas famílias pobres, buscou uma forma de organizar o atendimento a todas essas famílias. Era um tempo em que o povo enfrentava uma peste, havia febre, doenças, enfermidades e muitos necessitados precisavam do socorro da Igreja. O santo organizou o atendimento às famílias. Essa obra se estende no tempo até os dias de hoje com os Conselhos Particulares e, depois, as Associações Vicentinas, que chamamos de Conselhos. Em cada paróquia existem conselhos. Dentro de cada Conselho Particular existem as Conferências”, afirma o padre Ronaldo.

