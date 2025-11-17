(16) 99963-6036
São Carlos realoca radares e amplia fiscalização eletrônica a partir desta segunda-feira

17 Nov 2025 - 06h00Por Da redação
Radar avenida São Carlos - Crédito: Lourival Izaque Radar avenida São Carlos - Crédito: Lourival Izaque

A Prefeitura de São Carlos informa que, a partir desta segunda-feira (17), dois equipamentos de fiscalização eletrônica entram em operação em novos pontos estratégicos da cidade. A medida, coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, reforça o compromisso do município com a segurança viária e a redução de acidentes em trechos considerados críticos.

Os novos pontos de instalação dos radares são:

  • Avenida São Carlos, próximo à Rua Adolfo Cattani – limite de velocidade: 50 km/h

  • Avenida Comendador Alfredo Maffei, cerca de 50 metros do nº 3335 – limite de velocidade: 50 km/h

Esses dispositivos substituem os radares anteriormente instalados na Rua João de Guzzi, no bairro Santa Felícia, e na Rua Theodureto de Camargo, na Vila Prado, que serão desativados nesta mesma data.

Segundo a secretaria, a mudança é fruto de estudo técnico que levou em conta o volume de tráfego, histórico de acidentes e características operacionais das vias. Toda a sinalização necessária já foi implantada nos locais, seguindo as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), garantindo transparência e orientação adequada aos condutores.

