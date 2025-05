São Carlos realiza VI Conferência Municipal de promoção da igualdade racial

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

A cidade de São Carlos sediou, nesta sexta-feira (30/05), a VI Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial. O evento ocorreu no Grêmio Recreativo Flor de Maio e foi convocado por meio do Decreto nº 280, de 23 de maio de 2025, assinado pelo prefeito Netto Donato, em conjunto com o Conselho Municipal da Comunidade Negra. A presidência ficou a cargo da secretária municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Gisele Santucci.

Com o tema “Igualdade e Democracia: Reparação e Justiça Racial”, a conferência teve como objetivo avaliar e fortalecer as diretrizes das políticas públicas voltadas à promoção da igualdade racial e à garantia dos direitos da população negra e de outros grupos étnico-raciais historicamente marginalizados.

A iniciativa está alinhada ao Estatuto da Igualdade Racial (Lei Federal nº 12.288/2010) e ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (SINAPIR), instituído pelo Decreto Federal nº 10.932/2022. Além de promover o debate local, a conferência municipal também funciona como etapa preparatória para discussões em âmbito estadual e nacional.

Segundo a secretária adjunta de Desenvolvimento Social e Cidadania, Danieli Favoretto Valenti, a conferência busca reunir propostas e subsídios que contribuam com a formulação de políticas públicas mais eficazes. “Devemos mostrar o que temos de positivo e o que precisa ser melhorado, para que, por meio dos delegados eleitos da sociedade civil e do poder público, essas propostas cheguem às esferas estadual e federal”, afirmou.

“O tema que nos guia nesta edição — Igualdade e Democracia: Reparação e Justiça Racial — não é apenas um lema. Ele expressa a urgência de enfrentarmos, com coragem e seriedade, as desigualdades históricas que ainda marcam profundamente nossa sociedade. Nosso papel, como poder público e sociedade civil, é somar esforços para garantir que os direitos da população negra e de outros grupos étnico-raciais historicamente marginalizados sejam não apenas reconhecidos, mas efetivados por meio de políticas públicas eficientes, permanentes e transformadoras”, disse a secretária Gisele Santucci.

João Carlos Teixeira, presidente do Conselho da Comunidade Negra de São Carlos, destacou a importância da participação popular. “As decisões tomadas aqui são fundamentais para a criação de leis e políticas que beneficiem diretamente a comunidade negra”, disse.

O evento contou com a presença das vereadoras Larissa Camargo, Raquel Auxiliadora e do vereador Djalma Nery, de representantes da OAB São Carlos e de diversos membros da sociedade civil.

Leia Também