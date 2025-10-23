São Carlos realiza quarta audiência pública sobre revisão do plano diretor

A Prefeitura de São Carlos promoveu, na noite desta quarta-feira (22/10), a quarta audiência pública referente ao processo de revisão do Plano Diretor Estratégico do município. O encontro aconteceu na Escola Estadual Professor Luiz Viviani Filho, no bairro Cidade Aracy, e reuniu mais de 250 pessoas entre moradores, lideranças comunitárias, representantes de entidades, vereadores, o promotor de justiça Sérgio Domingos de Oliveira e membros da administração municipal, incluindo o prefeito Netto Donato e o vice-prefeito Roselei Françoso.

O tema central do encontro foi o parcelamento, uso e ocupação do solo, um dos eixos mais relevantes do processo de atualização do Plano Diretor. A proposta da atual gestão é assegurar que o novo plano reflita as reais necessidades da cidade, promovendo qualidade de vida, sustentabilidade e justiça social.“O Plano Diretor é uma lei rígida, com vigência de dez anos, e por isso precisa ser construída com o máximo de participação popular. A cidade é um organismo vivo, que se transforma, e a legislação precisa acompanhar essas mudanças”, destacou o assessor do prefeito, João Muller. Ele anunciou ainda que outras duas audiências públicas estão previstas para novembro e dezembro, além de encontros nas regiões de Água Vermelha e Santa Eudóxia, consideradas estratégicas para o crescimento logístico e industrial.

O vice-prefeito Roselei Françoso elogiou o trabalho técnico da Secretaria de Habitação e o envolvimento dos servidores públicos de carreira. “É a primeira vez que muitos deles participam diretamente desse debate, trazendo diagnósticos valiosos do dia a dia no atendimento à população”, afirmou.

Já o prefeito Netto Donato reforçou a importância da participação popular. “Essa audiência foi mais uma oportunidade para que os moradores expressem seus anseios. A presença do Legislativo e do Ministério Público mostra a transparência e a qualidade do debate que estamos promovendo”, destacou.

Durante a audiência, cerca de 30 pessoas se manifestaram, apresentando sugestões, críticas e elogios. A diversidade de participantes — moradores de diferentes bairros e representantes de vários setores econômicos — foi apontada como um dos pontos altos do evento.

A revisão do Plano Diretor é uma exigência legal do Estatuto da Cidade, e busca atualizar o planejamento urbano diante das transformações sociais, econômicas e ambientais das últimas décadas. A expectativa é que, ao final do processo, São Carlos tenha um documento moderno, participativo e alinhado aos desafios e oportunidades do futuro.

A próxima audiência está marcada para o dia 10 de novembro, a partir das 18h, na Escola Estadual Attília Prado Margarido, no bairro Santa Felícia, e terá como tema “Governança e Participação Popular”.

