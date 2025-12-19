São Carlos realiza mutirão de cadastro de doadores de medula óssea em apoio à pequena Juju

Juju, de 7 anos, está em tratamento contra a leucemia - Crédito: divulgação

São Carlos se mobiliza em uma importante ação solidária em apoio à Juju, de 7 anos, que está em tratamento contra a leucemia. Como parte fundamental do processo de cura, a menina precisa de um transplante de medula óssea, e a cidade foi chamada a participar dessa corrente do bem.

Na quinta-feira, dia 8 de janeiro, será realizado um Mutirão de Cadastro de Doadores de Medula Óssea, das 9h às 14h, no Colégio São Carlos – prédio do Ensino Médio, localizado na Rua Padre Teixeira, 1854.

A iniciativa busca ampliar o número de pessoas cadastradas no REDOME (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea), aumentando as chances de encontrar um doador compatível não apenas para a Juju, mas também para milhares de pacientes que aguardam por um transplante em todo o país.

Quem pode participar

Podem se cadastrar pessoas com idade entre 18 e 35 anos, que estejam em boas condições de saúde, mediante a apresentação de RG ou CNH. O procedimento é simples, rápido e consiste no preenchimento de um cadastro e na coleta de aproximadamente 5 ml de sangue.

Após o cadastro, o voluntário passa a integrar o banco nacional de doadores. O contato só acontece caso haja compatibilidade com algum paciente. É importante manter os dados sempre atualizados pelo site redome.inca.gov.br.

Doação é segura

De acordo com as orientações médicas, em cerca de 80% dos casos, a doação de medula é feita por aférese, método semelhante à doação de sangue, sem cirurgia. Especialistas reforçam que medula óssea não é medula espinhal, não havendo risco de perda de movimentos. O organismo recompõe totalmente a medula em cerca de 15 dias.

A mobilização tem como lema “A cura já começou! Todos pela Juju”, e os organizadores reforçam o pedido para que a população compartilhe a ação e incentive amigos e familiares dentro da faixa etária a participarem.

