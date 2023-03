São Carlos realiza conferência sobre o Dia Mundial da Água

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, realizou uma conferência sobre o “Dia Mundial da Água”, que se comemora nesta quarta-feira, 22, em evento ocorrido no Paço Municipal e com a presença de representantes de diversos segmentos ligados ao tema.

Oito palestrantes apresentaram experiências e pontos de vista sobre a questão da água e do próprio meio ambiente, abrangendo conhecimentos vindos de profissionais de órgãos como a Prefeitura Municipal de São Carlos, Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos (AEASC) e Faculdade de Tecnologia (FATEC Jaú).

Representando o prefeito Airton Garcia na ocasião, o secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Galizia Tundisi, lembrou da importância de o município propor discussões e atividades como esta. “É um evento que visa montar uma discussão com especialistas sobre a questão da água, que não é algo somente mundial, mas também local e regional. Por isso, temos especialistas que falam da água como um todo, tanto do ponto de vista econômico, social e ambiental quanto de segurança hídrica, assim como observam questões regionais e locais como os assuntos relativos ao SAAE e à bacia dos rios Tietê e Jacaré. Reunindo especialistas, queremos propor para a cidade alguns avanços necessários na gestão e na pesquisa sobre a água”, disse Tundisi, que foi um dos palestrantes do evento.

Também palestraram a Dra. Leila Jorge Patrizzi (gerente de Operações de Tratamento de Águas e Esgoto do SAAE), o Prof. Dr. Sérgio Henrique Vannucchi Leme de Mattos (docente do Instituto de Estudos Avançados da UFSCar), o Prof. Dr. Eduardo Mario Mendiondo (docente do Departamento de Hidráulica e Saneamento da USP), a Drª. Silvia Martins dos Santos (especialista de Laboratório de Biologia do CDCC/USP), o Prof. Dr. Jozrael Henriques Rezende (presidente da FATEC Jaú), o geólogo Laert Rigo Júnior (presidente da AEASC) e Fabiana Rorato de Lacerda Prado (gerente do Departamento da Superintendência de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da SABESP).

Estiveram presentes os secretários municipais de Comunicação, Leandro Severo, de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Will Marques, da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Lucinha Garcia, e de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini; o presidente da FESC, Eduardo Cotrim; o diretor de Defesa Civil do município, Pedro Caballero; os vereadores Djalma Nery, Professora Neusa e Fábio Zanchin; a diretora do CDCC/USP, Nelma Bossolan; a diretora Regional de Ensino, Débora Costa Blanco; o promotor público Dr. Flávio Okamoto; e alunos da Escola Estadual Dr. Álvaro Guião e da Escola Estadual Sebastião de Oliveira Rocha.

Leia Também