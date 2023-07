São Carlos realiza Conferência Municipal de Assistência Social

Rodolfo Hernane comemorou a participação popular em todo o processo - Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social e o Conselho Municipal de Assistência Social promoveram a XIV Conferência Municipal de Assistência Social, que neste ano trabalhou o tema “Reconstrução do SUAS: o SUAS que temos e o SUAS que queremos”. O evento aconteceu nesta quarta-feira, 5, no auditório do Paço Municipal – que recebeu lotação máxima –, com transmissão ao vivo nas redes sociais da Prefeitura.

Por conta da conferência, segmentos da sociedade como usuários, gestores, entidades do terceiro setor e prestadores de serviço do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) discutem e votam políticas públicas voltadas ao setor e que serão destinadas aos governos municipal, estadual e federal, tendo como objetivo contribuir com o desenvolvimento das atividades em assistência social.

O secretário municipal de Cidadania e Assistência Social, Rodolfo Hernane, comemorou a participação popular em todo o processo. “Fizemos 16 pré-conferências nos bairros e unidades de assistência social com as pessoas que utilizam estes serviços e tivemos uma grande participação, com 532 munícipes comparecendo às plenárias. Essa participação é extremamente importante porque, por meio dela, temos as diretrizes a serem seguidas e também um retorno sobre o que precisa ser melhorado, fortalecido ou renovado em nossos serviços”, avalia Rodolfo.

Paulo Albano Filho, responsável pela Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (DRADS Araraquara), órgão vinculado ao Governo do Estado, ressalta o trabalho que a Prefeitura de São Carlos tem executado na promoção e garantia dos direitos da população mais vulnerável. “A conferência é um momento de avaliar o SUAS, identificar o que pode ser melhorado e levar as propostas para o Governo do Estado e para o Governo Federal para que possamos viabilizar o cofinanciamento dos programas, projetos, serviços e benefícios nos três níveis, assim como os recursos humanos e a infraestrutura. O município de São Carlos tem atuado muito bem em sua política de assistência social, atendendo de forma muito satisfatória a população, então o intuito é trabalhar para melhorarmos ainda mais”, disse o diretor.

A presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Celia Maria Carlos da Costa, explica os próximos passos a serem efetuados. “Teremos a XIII Conferência Estadual de Assistência Social e São Carlos será representada pelos delegados escolhidos na Conferência Municipal e que serão responsáveis por levar as propostas eleitas. Temos três demandas destinadas ao Estado e três também para a União e esperamos que estes órgãos possam atende-las”, finaliza Celia.

