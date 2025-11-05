São Carlos realiza 5ª audiência pública para revisão do plano diretor

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Gestão da Cidade e Infraestrutura, realizará na próxima segunda-feira (10/11), a quinta audiência pública da revisão do Plano Diretor Estratégico. O encontro ocorrerá a partir das 18h na Escola Estadual Atília Prado Margarido, localizada no bairro Santa Felícia.

O tema da audiência será “Governança, Uso e Ocupação do Centro e Empreendimentos Imobiliários em Aprovação”, conforme definido pela Conferência das Cidades e pelo grupo de trabalho responsável pela organização do processo de revisão. A participação popular é incentivada, com espaço para sugestões e propostas da comunidade.

Desde o início da revisão, quatro audiências públicas já foram realizadas, com média de público superior a 200 pessoas por encontro.

O assessor do prefeito Netto Donato, João Muller, destacou a importância da participação cidadã no processo. “A revisão do Plano Diretor é um momento estratégico para pensar o futuro da cidade. A gestão municipal tem se empenhado em garantir que todas as regiões sejam ouvidas e que as decisões reflitam os interesses da população. A presença ativa dos moradores tem sido fundamental para construir um São Carlos mais justo, sustentável e bem planejado”, afirmou Muller.

A próxima reunião está marcada para o dia 24 de novembro, com os moradores do distrito de Água Vermelha, e abordará o uso e ocupação do solo na região.

A última audiência desta primeira etapa ocorrerá no dia 10 de dezembro, às 18h, na sede da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos (Aeasc), com foco em Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Para encerrar o ciclo, haverá ainda um encontro com os moradores de Santa Eudóxia, no dia 17 de dezembro, voltado à discussão sobre o uso, ocupação e perímetro do distrito.

