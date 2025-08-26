(16) 99963-6036
São Carlos Realiza 3ª Pré-Conferência Municipal Dos Direitos Da Pessoa LGBTQIAPN+

25 Ago 2025 - 20h01Por Da redação
A cidade de São Carlos promove, neste sábado (30/08), a 3ª Pré-Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa LGBTQIAPN+. O encontro acontece das 9h às 12h, no Centro Municipal de Artes e Cultura (CEMAC), localizado na Rua São Paulo, nº 745, na região central.

A iniciativa é organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania (SMDSC), e tem como objetivo ampliar o espaço de escuta e diálogo com a população LGBTQIAPN+. Durante a pré-conferência, serão debatidas propostas e apresentadas demandas que subsidiarão a formulação de políticas públicas voltadas à garantia de direitos e à valorização da diversidade.

Segundo Milena Cardoso Zepon Finato, chefe da Seção de Diversidade Sexual da SMDSC, as contribuições levantadas neste encontro serão encaminhadas para a 6ª Conferência Municipal dos Direitos das Pessoas LGBTQIAPN+, marcada para setembro. “Este é um momento fundamental de mobilização social e fortalecimento da cidadania”, destacou.

A Secretaria também pretende ampliar os canais de diálogo e incentivar a participação popular, por meio da realização de fóruns permanentes e do fortalecimento da representatividade no Conselho Municipal da Diversidade Sexual.
“Estamos trabalhando para garantir que as políticas públicas sejam construídas de forma participativa e inclusiva, com foco no respeito, na diversidade e na promoção da igualdade”, completou Milena.

