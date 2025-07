São Carlos realiza 2º Evento REURB 2025 e beneficia moradores da Ocupação OEBUS

A Prefeitura de São Carlos deu mais um passo importante na política de regularização fundiária ao realizar, no último sábado (26), o 2º Evento REURB 2025. A ação ocorreu no Centro da Juventude Lauriberto José Reys, com foco na regularização da Ocupação OEBUS, localizada na região sul do município.

Conduzido pelo secretário de Habitação Social e Regularização Fundiária, Rodson Magno, o encontro reuniu moradores, lideranças comunitárias e autoridades públicas. Estiveram presentes a vereadora Fernanda Castelano, o vereador Dé Alvim e a secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, Gisele Santucci, reforçando o compromisso institucional com a causa.

“Foi mais um passo importante no caminho da legalização fundiária e da valorização de famílias que aguardam há anos por segurança e dignidade. Seguimos empenhados em dar voz e vez a quem mais precisa”, destacou Rodson Magno.

A iniciativa dá sequência ao primeiro encontro promovido no início do mês com moradores do Núcleo Esperança, no CEMEI Deputado Vicente Botta, na região do Santa Angelina, próxima ao campus 2 da USP. Na ocasião, cerca de 60 famílias iniciaram o processo de regularização de seus imóveis.

Durante os encontros, são apresentados os detalhes das etapas que envolvem o REURB: elaboração do projeto, cadastro das famílias, levantamento topográfico, análise documental, aprovação pela Prefeitura e pelo cartório, e, por fim, a entrega das matrículas definitivas dos imóveis aos moradores.

O REURB 2025 é um programa municipal que tem como objetivo ampliar o acesso à moradia formal, promover a inclusão social e garantir a cidadania para comunidades que vivem em áreas de ocupação irregular.

Para o prefeito Netto Donato, a iniciativa representa mais do que um avanço administrativo. “A Regularização Fundiária não é apenas uma política pública. É o reconhecimento de direitos. É a valorização de quem constrói sua história, dia após dia, com muito esforço e dignidade, mesmo diante de tantas dificuldades”, afirmou.

