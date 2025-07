São Carlos realiza 2ª Pré-Conferência Municipal LGBTQIAPN+

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

LGBTQIA+ -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, promove no sábado, 19 de julho, das 9h às 12h, a 2ª Pré-Conferência Municipal dos Direitos das Pessoas LGBTQIAPN+. O encontro será realizado no Centro da Juventude Lauriberto José Reys, localizado na Rua João Martins França, nº 800, no bairro Cidade Aracy.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o diálogo com a comunidade LGBTQIAPN+ e ouvir demandas, sugestões e propostas voltadas à construção de políticas públicas que garantam os direitos e a cidadania da população.

Segundo Milena Cardoso Zepon Finato, chefe da sessão de Políticas para Diversidade Sexual, a pré-conferência é um espaço democrático de escuta e construção coletiva. “Queremos fortalecer ações que consolidem ambientes seguros, inclusivos e respeitosos para todas as idades, orientações e identidades de gênero. Esta é uma oportunidade importante para dialogar, ser ouvido e contribuir diretamente com a formulação de políticas públicas”, destacou Milena.

A pré-conferência antecede a VI Conferência Municipal dos Direitos das Pessoas LGBTQIAPN+, prevista para ocorrer nos próximos meses, e é aberta à participação de toda a comunidade.

Leia Também