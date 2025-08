São Carlos realiza 1º Conferência Municipal das Famílias

A abertura oficial foi feita pelo prefeito Netto Donato, que destacou a importância do diálogo entre poder público e sociedade civil para a construção de soluções duradouras. O encontro teve como ponto alto a palestra “Direitos de Família Atual e seus Elementos Estruturais”, ministrada pelo juiz da 1ª Vara de Família e Sucessões de São Carlos, Paulo César Scanavez.

A programação incluiu ainda um bate-papo com a coordenadora da Unidade Regional de Ensino de São Carlos, Débora Costa Blanco, e a palestra “O Impacto da Violência Familiar no Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes”, com a psicóloga Marina Souto, do Serviço de Escuta Especializada.

O vice-prefeito Roselei Françoso enfatizou que a conferência é um passo importante para a construção de políticas públicas permanentes. “Nosso papel é articular ações entre todas as áreas da administração, porque apoiar a família é garantir direitos e promover uma sociedade mais justa”, afirmou.

A secretária municipal das Famílias, Ana Paula Vaz, avaliou positivamente a iniciativa. “Esta conferência é um marco para São Carlos. Reunimos profissionais, autoridades e cidadãos para discutir os cuidados com crianças, adolescentes e suas famílias. A secretaria trabalha em parceria com todas as demais pastas, fortalecendo uma grande rede de apoio”, destacou.

Para Débora Costa Blanco, a conferência representa o reconhecimento da importância da família como base para a formação cidadã. “A família é o primeiro espaço de construção de valores. Escola e família devem caminhar juntas para formar crianças e jovens conscientes”, disse.

O juiz Paulo César Scanavez elogiou a criação da secretaria e ressaltou a importância do trabalho em rede. “A atuação integrada é essencial para oferecer caminhos seguros às famílias. Essa secretaria, sob o comando da Ana Paula, representa um avanço importante nesse sentido”, afirmou.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Lucão Fernandes, também elogiou a iniciativa. “Essa conferência atende a uma demanda antiga apresentada pelo vereador André Rebello. A presença de especialistas e da sociedade civil qualifica ainda mais o debate”, comentou.

A conferência continua nesta quinta-feira (7/8), das 9h às 12h, também no Paço Municipal. A programação inclui nova participação da psicóloga Marina Souto e a presença do deputado estadual Rogério Santos

