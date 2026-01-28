São Carlos quase dobra número de alunos leitores ao longo de 2025

O resultado da Avaliação de Fluência Leitora, divulgado pelo Governo do Estado de São Paulo no último dia 21 de janeiro, trouxe boas notícias para a Rede Municipal de Educação de São Carlos. Os dados apontam um avanço significativo no processo de alfabetização dos estudantes ao longo de 2025.

Na avaliação diagnóstica de entrada, o índice de fluência leitora registrado foi de 4,5, com 41% dos alunos identificados como leitores. Ao final do período avaliado, o índice subiu para 6,6, alcançando 77% dos estudantes. Ao todo, 1.142 crianças participaram da avaliação, o que representa uma taxa de participação de 97,4%.

Para o secretário municipal de Educação, Lucas Leão, os resultados refletem o esforço coletivo das equipes escolares e da gestão educacional.

“Quando começamos o ano com apenas 41% dos alunos leitores, sabíamos que o desafio era grande. Encerrar o ciclo com 77% mostra que as estratégias adotadas deram resultado e que estamos no caminho certo para garantir a alfabetização plena na idade adequada”, destacou.

Entre as ações que contribuíram para o avanço estão a doação de 125 aparelhos celulares às unidades escolares, por meio de parceria com a Receita Federal, o que ampliou a eficiência no diagnóstico e na aplicação da avaliação. Também houve a contratação de nove professores temporários para reforçar o atendimento em regiões específicas, além do investimento em formação continuada dos docentes, com participação em programas como o Alfabetiza Juntos SP.

O secretário ressaltou que o compromisso da rede municipal é permanente.

“Os resultados são motivo de orgulho, mas também de responsabilidade. Precisamos manter o foco e continuar investindo em práticas que garantam que nenhuma criança fique para trás”, afirmou.

O prefeito Netto Donato também comentou os dados e destacou a importância do avanço para o futuro do município.

“A alfabetização é a base de tudo. Ver que nossas crianças estão avançando na leitura é motivo de orgulho e mostra que São Carlos está investindo no que realmente importa: a educação. Esse é um compromisso que vamos manter e ampliar”, concluiu.

