São Carlos prorroga vacinação contra a gripe por mais 15 dias

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos, seguindo determinação do Governo do Estado, prorrogou novamente a campanha de vacinação contra a influenza (gripe) por mais 15 dias. A medida tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal em todo o estado que no momento está distante dos 90% do público-alvo.

Estão habilitadas a se vacinar até 15 de setembro todas as pessoas com seis meses ou mais de idade – crianças, adolescentes, adultos e idosos –, bastando comparecer a um local de vacinação munida de carteira de vacinação, documento com foto e CPF.

Até o momento foram aplicadas em São Carlos 78.046 doses contra a influenza em São Carlos, o que corresponde a uma cobertura de 55% dos grupos prioritários, sendo que as gestantes atingiram 53,64%, os idosos 57,47%, as puérperas 53,30%, os trabalhadores na saúde contabilizam 68,80%, os professores 60,50% e as crianças somente 38,90%. A população alvo é de 101.723 pessoas.

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Denise Martins, lembra da importância de a população manter a imunização em dia. “A vacinação é segura e eficaz em evitar a evolução da doença para casos mais graves. Somente esse ano já foram registradas 241 mortes no estado decorrentes de casos graves causados pela infecção. O indivíduo, uma vez imunizado, tem menos chances de contrair e transmitir a gripe”, destaca Denise.

O município disponibiliza a vacina em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s), sempre aos dias úteis, das 7h30 às 16h30.

Leia Também