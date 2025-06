São Carlos promove XII Conferência Municipal de Saúde nesta terça (17)

Com o tema “Construir a Saúde de São Carlos para Todos: Fortalecer o SUS com Participação Social e Equidade no Cuidado”, a conferência integra o processo nacional de planejamento participativo do Sistema Único de Saúde (SUS) e é obrigatória no primeiro ano de cada nova gestão municipal.

A conferência reúne representantes da sociedade civil, trabalhadores da saúde, gestores, usuários do SUS, entidades comunitárias, conselhos locais, instituições de ensino, movimentos sociais, sindicatos e prestadores de serviços, com o objetivo de avaliar a situação da saúde no município e propor diretrizes para a formulação das políticas públicas no setor.

Para Liz Cadamuro, presidente do Conselho Municipal de Saúde, neste cenário em que a saúde pública enfrenta inúmeros desafios, a participação social se torna ainda mais essencial. “A conferência é uma oportunidade para que todos contribuam com ideias, apresentem suas necessidades e fortaleçam o controle social – princípio fundamental do Sistema Único de Saúde”.

Entre os principais temas a serem debatidos estão: o fortalecimento da Atenção Primária como ordenadora do cuidado, com foco na territorialização, equipes multiprofissionais e prevenção; a qualificação da atenção especializada com mecanismos eficazes de referência e contrarreferência; o uso eficiente dos recursos públicos no financiamento do SUS; e a melhoria da Rede de Urgência, Emergência e Hospitalar, com foco no acesso resolutivo e regulação eficaz.

“A Conferência Municipal de Saúde é um momento fundamental de escuta, planejamento e construção conjunta. É nesse espaço que a população tem voz ativa para apontar os caminhos e prioridades da saúde pública local. Estamos comprometidos em fortalecer o SUS, com foco na equidade e na participação social, e esse diálogo direto com os diversos segmentos da sociedade é o que garante a legitimidade das decisões. Convidamos todos a participarem, contribuindo com ideias, experiências e propostas para construirmos uma saúde mais eficiente, humana e acessível para todos”, destacou o secretário de Saúde de São Carlos, Leandro Pilha.

Eixos temáticos da 12ª Conferência Municipal de Saúde:

Eixo 1 – Atenção Primária à Saúde (APS) e Atenção Especializada

Tema: “Fortalecer a promoção e prevenção na Atenção Primária e qualificar o acesso à atenção especializada”;

Eixo 2 – Atenção à Urgência, Emergência e Rede Hospitalar

Tema: “Rede de urgência e emergência e hospitalar: qualificação do cuidado, acesso resolutivo e regulação eficaz”;

Eixo 3 – Financiamento no SUS

Tema: “Repensar o financiamento no SUS: uso eficiente dos recursos e promoção da equidade no acesso à saúde”.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente por meio do link: https://www.sympla.com.br/evento/conferencia-municipal-de-saude-2025--sao-carlossp/2977373.

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com o Conselho Municipal de Saúde, realiza nesta terça-feira (17/06), a partir das 17h, a 12ª Conferência Municipal de Saúde. O evento acontecerá na sede do SINDSPAM (Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos Municipais de São Carlos), localizado na Rua dos Ferroviários, nº 81, na Vila Prado.