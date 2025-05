São Carlos promove IV Conferência da Pessoa Idosa - Crédito: divulgação

A cidade de São Carlos sediará no próximo dia 29 de maio a IV Conferência Municipal da Pessoa Idosa, promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, em parceria com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa. O evento será realizado a partir das 8h, no Auditório Bento Prado Júnior, no Paço Municipal na Rua Episcopal, nº 1.575, Centro, com entrada aberta ao público.

A Conferência é um espaço voltado à discussão e formulação de propostas que visam o fortalecimento dos direitos e a melhoria da qualidade de vida da população com 60 anos ou mais. Neste ano, o tema central será “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”.

De acordo com a presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Aparecida Luzilene Carneiro, a programação contempla debates sobre cinco eixos temáticos fundamentais para o avanço das políticas públicas voltadas à população idosa. “A Conferência é um momento crucial de escuta e construção coletiva. É por meio desse diálogo que conseguimos pensar ações mais justas e inclusivas”, destaca.

“Como preparação para o encontro principal, realizamos nove pré-conferências durante o mês de abril nos Centros de Convivência e nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Nessas etapas, discutimos diversas propostas que serão apresentadas na Conferência Municipal e poderão ser encaminhadas à Conferência Estadual e, futuramente, à etapa nacional”, explica Gisele Santucci, secretária municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.



Luzilene reforça o convite à população: “participe, compartilhe sua opinião e exerça sua cidadania. O futuro que queremos para a pessoa idosa começa com o engajamento de todos. Esperamos por você no dia 29.”

A iniciativa reforça o compromisso do município com a construção de uma sociedade mais justa e respeitosa com o envelhecimento, valorizando a escuta ativa e a participação democrática.

