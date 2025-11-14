Município promove formação para qualificar atendimento a estrangeiros

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania de São Carlos, em parceria com a Delegacia da Polícia Federal de Araraquara, realizará no dia 28 de novembro, às 9h, na FESC da Vila Nery, uma capacitação voltada ao atendimento de estrangeiros no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A atividade terá como palestrante a chefe do Núcleo da Polícia Administrativa da Polícia Federal, Aline Fragoso.

O encontro é direcionado a profissionais de nível superior que atuam na rede socioassistencial do município e tem como objetivo atualizar procedimentos técnicos, esclarecer dúvidas recorrentes e promover um espaço de diálogo entre os diversos setores envolvidos no atendimento à população migrante e refugiada.

A proposta é aprimorar o fluxo de trabalho, reduzir entraves burocráticos e garantir que informações e documentos necessários estejam alinhados às diretrizes da Polícia Federal e às políticas públicas de assistência social. Com isso, espera-se ampliar o acesso de estrangeiros aos serviços de proteção social e fortalecer a atuação conjunta entre as instituições.

A expectativa da Secretaria Municipal é que a capacitação contribua significativamente para qualificar o atendimento prestado, preparando os profissionais para lidar com demandas que têm crescido em São Carlos devido ao aumento da presença de cidadãos estrangeiros na cidade.

