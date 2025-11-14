(16) 99963-6036
sexta, 14 de novembro de 2025
Cidade

Município promove formação para qualificar atendimento a estrangeiros

14 Nov 2025 - 20h48Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Município promove formação para qualificar atendimento a estrangeiros -

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania de São Carlos, em parceria com a Delegacia da Polícia Federal de Araraquara, realizará no dia 28 de novembro, às 9h, na FESC da Vila Nery, uma capacitação voltada ao atendimento de estrangeiros no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A atividade terá como palestrante a chefe do Núcleo da Polícia Administrativa da Polícia Federal, Aline Fragoso.

O encontro é direcionado a profissionais de nível superior que atuam na rede socioassistencial do município e tem como objetivo atualizar procedimentos técnicos, esclarecer dúvidas recorrentes e promover um espaço de diálogo entre os diversos setores envolvidos no atendimento à população migrante e refugiada.

A proposta é aprimorar o fluxo de trabalho, reduzir entraves burocráticos e garantir que informações e documentos necessários estejam alinhados às diretrizes da Polícia Federal e às políticas públicas de assistência social. Com isso, espera-se ampliar o acesso de estrangeiros aos serviços de proteção social e fortalecer a atuação conjunta entre as instituições.

A expectativa da Secretaria Municipal é que a capacitação contribua significativamente para qualificar o atendimento prestado, preparando os profissionais para lidar com demandas que têm crescido em São Carlos devido ao aumento da presença de cidadãos estrangeiros na cidade.

Leia Também

Crianças aprendem sobre trânsito com atividade educativa em Cemei
Cidade18h45 - 14 Nov 2025

Crianças aprendem sobre trânsito com atividade educativa em Cemei

Psicanalista Fabíola Marques lança obras de autoconhecimento
Inspiração18h10 - 14 Nov 2025

Psicanalista Fabíola Marques lança obras de autoconhecimento

SAAE lança programa para renegociação de débitos com descontos de até 100% e parcelamento em até 240 meses
Cidade16h05 - 14 Nov 2025

SAAE lança programa para renegociação de débitos com descontos de até 100% e parcelamento em até 240 meses

Após realocação, radares em novos pontos começam a funcionar na próxima segunda-feira (17)
Atenção motorista15h46 - 14 Nov 2025

Após realocação, radares em novos pontos começam a funcionar na próxima segunda-feira (17)

Enem 2025 terá tarifa zero e ampliação de linhas no domingo
Cidade14h28 - 14 Nov 2025

Enem 2025 terá tarifa zero e ampliação de linhas no domingo

Últimas Notícias