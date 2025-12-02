(16) 99963-6036
terça, 02 de dezembro de 2025
Cidade

São Carlos promove capacitação para aprimorar atendimento a imigrantes no SUAS

02 Dez 2025 - 18h52Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
São Carlos promove capacitação para aprimorar atendimento a imigrantes no SUAS -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, realizou uma capacitação voltada ao aperfeiçoamento do atendimento a imigrantes no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A iniciativa contou com a parceria da Delegacia de Polícia Federal de Araraquara e teve como palestrante a chefe do Núcleo da Polícia Administrativa, Aline Fragoso.

O encontro foi estruturado como um espaço de diálogo, troca de experiências e construção coletiva, com o objetivo de qualificar ainda mais o atendimento oferecido às famílias imigrantes. A capacitação buscou ampliar o conhecimento técnico dos profissionais, reduzir entraves burocráticos e facilitar o acesso aos direitos socioassistenciais, garantindo que a proteção social chegue com mais eficiência a quem precisa.

Participaram da formação equipes de diversos serviços da rede, incluindo unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro Pop, Casa de Passagem, além de representantes de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e do Órgão Gestor da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania.

Para Aline Scupin, chefe da Seção de Apoio à Proteção Social Básica, a iniciativa reforça o compromisso do município com a qualificação contínua das equipes e a garantia de direitos.
“A capacitação melhora a qualidade dos serviços prestados, aumenta a eficiência administrativa e a motivação dos servidores, contribuindo para uma gestão pública mais eficaz e para a ampliação da garantia de direitos à população”, destacou.

A Secretaria informou que novas ações formativas devem ser realizadas ao longo de 2026, visando fortalecer ainda mais a rede socioassistencial e aprimorar o atendimento à população imigrante na cidade.

Leia Também

UPAS garantem alimentação e cuidados completos a pacientes que aguardam transferência pela CROSS
Cidade18h23 - 02 Dez 2025

UPAS garantem alimentação e cuidados completos a pacientes que aguardam transferência pela CROSS

Prefeitura investe mais de R$ 2,7 milhões em reformas de Cemeis; Marmorato é o primeiro a ser concluído
Cidade17h27 - 02 Dez 2025

Prefeitura investe mais de R$ 2,7 milhões em reformas de Cemeis; Marmorato é o primeiro a ser concluído

Projeto Superação mobiliza voluntários e leva magia do Natal a crianças de São Carlos
Cidade17h05 - 02 Dez 2025

Projeto Superação mobiliza voluntários e leva magia do Natal a crianças de São Carlos

Tempestade que arrastou carros e destruiu lojas completa cinco anos
Desafios urbanos 16h57 - 02 Dez 2025

Tempestade que arrastou carros e destruiu lojas completa cinco anos

Obra causa baixa pressão de água na Vila Prado e CDHU
Cidade16h06 - 02 Dez 2025

Obra causa baixa pressão de água na Vila Prado e CDHU

Últimas Notícias