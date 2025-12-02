São Carlos promove capacitação para aprimorar atendimento a imigrantes no SUAS

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, realizou uma capacitação voltada ao aperfeiçoamento do atendimento a imigrantes no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A iniciativa contou com a parceria da Delegacia de Polícia Federal de Araraquara e teve como palestrante a chefe do Núcleo da Polícia Administrativa, Aline Fragoso.

O encontro foi estruturado como um espaço de diálogo, troca de experiências e construção coletiva, com o objetivo de qualificar ainda mais o atendimento oferecido às famílias imigrantes. A capacitação buscou ampliar o conhecimento técnico dos profissionais, reduzir entraves burocráticos e facilitar o acesso aos direitos socioassistenciais, garantindo que a proteção social chegue com mais eficiência a quem precisa.

Participaram da formação equipes de diversos serviços da rede, incluindo unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro Pop, Casa de Passagem, além de representantes de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e do Órgão Gestor da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania.

Para Aline Scupin, chefe da Seção de Apoio à Proteção Social Básica, a iniciativa reforça o compromisso do município com a qualificação contínua das equipes e a garantia de direitos.

“A capacitação melhora a qualidade dos serviços prestados, aumenta a eficiência administrativa e a motivação dos servidores, contribuindo para uma gestão pública mais eficaz e para a ampliação da garantia de direitos à população”, destacou.

A Secretaria informou que novas ações formativas devem ser realizadas ao longo de 2026, visando fortalecer ainda mais a rede socioassistencial e aprimorar o atendimento à população imigrante na cidade.

Leia Também