São Carlos promove ações do "Julho Violeta" para combater a violência contra a pessoa idosa

As atividades ocorreram no CRAS de Santa Eudóxia e no Centro de Referência do Idoso (CRI) Vera Lúcia Pilla, reunindo profissionais da assistência social, usuários dos serviços e representantes da rede de proteção. A programação incluiu rodas de conversa, orientações sobre direitos e dinâmicas voltadas à valorização do envelhecimento.

O objetivo central foi promover a reflexão sobre as múltiplas formas de violência que atingem a população idosa — como negligência, abuso psicológico, financeiro e físico — além de reforçar a importância da denúncia e do engajamento da família, da comunidade e dos serviços públicos na proteção das pessoas idosas.

A diretora do Departamento de Direitos Humanos, Silzia Bento, reforçou a relevância da campanha. “O Junho Violeta nos convida a olhar com mais atenção para o envelhecimento e para o cuidado com os idosos. É fundamental garantir que todos conheçam seus direitos”, afirmou.

As ações integram as políticas públicas municipais de promoção da cidadania, da dignidade e do respeito à pessoa idosa, em consonância com o Estatuto do Idoso e as diretrizes nacionais de proteção à população envelhecida.

A Prefeitura de São Carlos, por meio do Departamento de Direitos Humanos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, realizou entre os dias 23 e 26 de junho uma programação especial em alusão ao Junho Violeta — campanha nacional de conscientização e enfrentamento da violência contra a pessoa idosa.