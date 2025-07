São Carlos promove 9º Conferência Municipal de Políticas para as mulheres

A conferência tem como objetivo reunir representantes da sociedade civil e do poder público para discutir os rumos das políticas de gênero no município. Também serão consolidadas as propostas elaboradas durante as pré-conferências, com a eleição das que representarão São Carlos na etapa estadual.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, Gisele Santucci, a iniciativa busca fortalecer a participação social na formulação de políticas públicas voltadas às mulheres. “Queremos reunir diferentes grupos e segmentos para levantar demandas, avaliar o que já está sendo feito e construir, de forma coletiva, novas diretrizes que serão levadas à Conferência Estadual”, afirmou.

Antes da etapa municipal, foram realizadas quatro pré-conferências: na sede da ACISC (17/06), no Centro da Juventude Elaine Viviane (25/06), no CRAS Santa Eudóxia (01/07) e de forma virtual, no dia 07/07.

Esses encontros funcionaram como espaços democráticos e de escuta ativa, permitindo o debate plural e a construção de propostas mais eficazes, inclusivas e sensíveis às realidades das mulheres de São Carlos.

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, realiza nesta quarta-feira, dia 16 de julho, a 9ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres. O evento acontecerá no auditório do Paço Municipal, a partir das 9h, com o tema “Mais democracia, mais igualdade, mais conquista para todas”.